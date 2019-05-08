Göğüş: Üniversitelerde konferanslarımıza hız vereceğiz

İSTANBUL, () Genç iş insanı Kerem Göğüş, “Genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek için ekibimizle birlikte yeni bir istihdam olanağı sunacağız. Aynı zamanda genç girişimcilerin hali hazırda yürüttükleri projelerine maddi manevi destek sağlayacağız ve üniversitelerde konferanslar vererek çalışmalara hız kazandıracağız” dedi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye okumak için gelen uluslararası öğrencileri bünyesinde bulunduran UDEF bu yıl 12. etkinliğini tamamladı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinliğin finalinde açıklama yapan iş adamı Kerem Göğüş, dünyada yaygın hale gelen girişimciye yatırım desteği projesini yaygın bir şekilde Türkiye’de yapmayı planladıklarını söyleyerek üniversitelerde verdiği konferans ve toplantılarda bu kapsamda da çalışma yapacağını duyurdu.

“ÖĞRENCİLERE ÇALIŞMA İMKANI SAĞLANSIN”

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ise, açılış konuşmasında her yıl Türkiye’ye gelen öğrenci sayısının arttığına dikkat çekti. Bolat, öğrencilere çalışma imkanı sağlanması gerektiğini ve çalışmaların önünün açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kerem Göğüş ile bir araya gelen Bolat, “Ülkemizde eğitim gören öğrencilerimize istihdam sağlayarak hem ekonomimize katkı sağlayıp hem de dünyaya Türkiye’nin başarılarını anlatmamız gerekiyor. İş dünyasının bu konuya dikkat vermesi bizleri de mutlu edecektir” dedi.

GÖĞÜŞ: MADDİ VE MANEVİ DESTEK VERECEĞİZ

İş insanı Kerem Göğüş üniversitede okuyan ve mezun olan ancak yatırımını hayata geçirmek için yeterli miktarda parası bulunmayan genç girişimciler için müjde verdi. Göğüş, kendisi gibi üniversite yıllarında etkili fikirleri ile yatırım yapmak isteyen öğrenci ve mezun olan kişilere yönelik yatırım hazırlığında bulunduğunu söyledi.

Ekibiyle birlikte hazırlık yaptıklarını ifade eden Göğüş, “Genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek için ekibimizle birlikte yeni bir istihdam olanağı sunacağız. Aynı zamanda genç girişimcilerin hali hazırda yürüttükleri projelerine maddi manevi destek sağlayacağız ve üniversitelerde konferanslar vererek çalışmalara hız kazandıracağız” dedi.

“BEYİN GÖÇÜNÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında sık sık gündeme getirdiği beyin göçü tartışmasına da değinen Göğüş, “Ülkemizde çok başarılı, keskin fikirlere sahip olan genç arkadaşlarımız yeterli desteği alamadığını düşünerek yurt dışına çıkmayı düşünüyor. Geliştireceğimiz sistemle birlikte genç yeteneklerimizin yurt dışına çıkmasına engel olup keşfettikleri yada üzerinde çalışmak istedikleri işleri ülkemizde yapmaları için katkı sağlayacağız” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERDE PROGRAMLAR DÜZENLENECEK

Göğüş, proje kapsamında ilerleyen günlerde tüm Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde önce konferans daha sonra yatırımcı ve girişimci tanışması toplantıları düzenleneceğini belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu proje ülkemizden her alanda dünya markası çıkarmayı amaçlıyoruz. Şuan 10’a yakın üniversite ile iletişim halindeyiz. Yakında konferanslara başlayarak öncelikle genç arkadaşlarımıza konuyu anlatıp daha sonra projelerini hazırlamaları için tanışma toplantıları düzenleyeceğiz.”

MELEK YATIRIMCILARIN SAYISI ARTIYOR

Hazine Müsteşarlığı tarafından 2013 yılından itibaren ‘Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği’ kapsamında girişimcilere teşvik verildiğini de dile getiren iş insanı Kerem Göğüş, melek yatırımcı sayılarının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Göğüş, “Center for Venture Research'ün araştırmasına göre ABD'de 2007 yılında 258 bin aktif melek yatırımcı bulunmaktadır. US Small Business Administration'un yaptığı literatür araştırmasına göre 2001 ve 2003 yılları arasında ABD içerisinde en az bir melek yatırımı yapmış olan kişilerin sayısı 300 bin ila 600 bin arasındaydı. 1980'lerin sonuna doğru melek yatırımcılar anlaşma akışları ile durum tespiti araştırmalarını paylaşmak ve daha büyük yatırımlar yapmak için fonlarını bir havuzda toplamak amacıyla gayrı resmi gruplar oluşturmaya başladılar.

Melek yatırımcı grupları erken aşama yatırımla ilgilenen ve yaklaşık 10 ila 150 yatırımcı barındıran tipik olarak yerel organizasyonlar olarak biliniyor. 1996 yılında ABD'de yaklaşık olarak 10 adet melek yatırımcı grubu bulunmaktaydı. 2006 yılından sonra ise bu sayı 200'ün üzerine çıkmıştır” ifadelerini kullandı.