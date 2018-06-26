Global Yatırım Holding enerjide ilk uluslararası adımı Kamerun’da attı

İstanbul, 26 Haziran () - Global Yatırım Holding, enerji sektöründe dünyaya yayılmanın ilk adımını, yüzde 93.7 bağlı ortaklığı sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) şirketi Naturelgaz ile, Kamerun’da doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı Victoria Oil & Gas’ın bağlı ortaklığı Gaz du Cameroun (GDC) ile münhasır iş ortaklığı anlaşması imzalayarak attı.

İki firma arasında yapılan anlaşmaya göre, Naturelgaz, GDC’nin ana pazarı Kamerun ve sonrasında Sahra Altı Afrika pazarında mobil enerji ihtiyacı olan müşterilere yönelik CNG altyapısı ile hizmetleri, tasarlanması, kurulması ve işletilmesini üstlenecek. Oto CNG ve şebeke dışı enerji kaynağı ihtiyacı duyan işletmeler için dökme CNG sunulacak.

Doğalgazdan elektrik üretimini de kapsayan anlaşma uyarınca ilk etapta bu yıl CNG tesis kurulumu ve müşterilere dağıtım projesinin bu yıl işletmeye alınmasının planlandığı duyuruldu.

Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin Turan, Victoria Oil & Gas ile GDC üzerinden girdikleri ortaklık sayesinde yakaladıkları muazzam büyüme fırsatından dolayı heyecan duyduklarını belirten Turan, “Karmaşık CNG değer zincirlerini geliştirmek ve başarılı bir şekilde yönetmek konusunda önemli bilgi birikimi ve uzmanlığa sahibiz. GDC'nin yüksek kaliteli gaz rezervleri ve değerli bir varlık tabanı mevcut. Naturelgaz, GDC ile işbirliği içinde Kamerun gibi enerji ihtiyacının yüksek ve enerji arzının talebi karşılayamadığı ülkelerde CNG enerji çözümleri sunacak” dedi.

GDC Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Foo, “Naturelgaz ile yapılan bu anlaşma ile, Kamerun’dan başlayarak, GDC’nin gaz üretimi, dağıtımı ve enerji çözümleri konusundaki tecrübesi ile Naturelgaz’ın CNG tedariği konusunda uzmanlığı bir araya gelmiştir. Ürün listemize CNG’nin de eklenmesinden son derece mutluyuz” dedi. (Fotoğraflı)