Girişimci Tijen Ziyan beyaz dut ile yurtdışına açılmaya hazırlanıyor

İstanbul, 1 Ağustos () – Erzincan ziyareti sırasında tesadüfen ilgisini çeken beyaz dut üzerine araştırmalar yapmaya başlayan girişimci Tijen Ziyal İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi ve Tübitak Gıda Enstitüsü ile birlikte yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen dut ürünlerini, Immunflex markası ile tüketiciye sunuyor.

Tamamen dut ürünlerinden oluşan Immunflex markasının kurucusu Tijen Ziyal, beyaz dut ve dut yaprağının hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici özelliklerini şöyle açıkladı:

“Beyaz dut, içerdiği yüksek oranda antioksidan, vitamin ve diğer yararlı besin değerleri ile tüm dünyada bir ‘süper gıda’ olarak kabul ediliyor. Sağlıklı kalmak, dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, ateroskleroz, anemi, obezite, diyabet ve kanser gibi hastalıklardan korunmak için en verimli ve doğal çözümlerden biri. Aynı zamanda çocuklar için zekâ gelişimi bakımından kritik değer taşıyor. Dut meyvesinden bu faydaları sağlayabilmek için, toplandıktan sonra en geç iki saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Oysa biz, değerli akademisyenlerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda gördük ki, dut ve dut yaprağının tüm faydalı özelliklerini doğru Ar-Ge ile ürünleştirmek ve besin değerini koruyarak konsantre hale getirmek mümkün.

“Dut yaprağında mineral olarak kalsiyum, demir, çinko, fosfor, magnezyum bulunur. Ayrıca C vitamini açısından zengin, folik asit, B1, beta karoten ve D vitamini de içeriyor. İçeriğindeki bileşenler sayesinde kan şekerinin dengelenmesine destek oluyor. Vücuttaki ödemi azaltıyor, idrar söktürüyor ve karın şişliklerini giderici etkileri var.”

Dut ürünlerini bir yıl içerisinde yurt dışı pazarlarına açmaya hazırlanan Ziyal, katma değerli ürünlerle büyümenin ülke açısından önemini vurguluyor. Ziyal, “Tüm çalışmalarımız bilimsel verilere ve analizlere dayalı. Uluslararası tıbbi araştırma sonuçları, laboratuvar çalışmaları ve akademik iş birlikleri ile ilerliyoruz. Beyaz dut ve dut yaprağı denince akla gelebilecek tüm soruların en doğru cevapları için çalışıyoruz. Hedefimiz, sağlıklarını en bilinçli şekilde korumak isteyen insanlara bilgi ve ürün sunabilmek. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yenilikçi bir alanda hizmet verdiğimizi biliyor ve motivasyonumuzu bu alanda ilkler arasında bulunmaktan alıyoruz.” dedi. (Fotoğraflı)