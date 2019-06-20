Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Geri dönüşümle mobilya üretimi sağlanacak

İSTANBUL, () - Kıtalararası mutfak ve mobilya endüstrisi şirketleri arasında yer alan Fine Decor, sanayileşme adına ilk adımını attı. Temeli atılan fabrikada üretim, plastik atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle yapılacak. 2004...

Geri dönüşümle mobilya üretimi sağlanacak

İSTANBUL, () - Kıtalararası mutfak ve mobilya endüstrisi şirketleri arasında yer alan Fine Decor, sanayileşme adına ilk adımını attı. Temeli atılan fabrikada üretim, plastik atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle yapılacak.

2004 yılında Almanya'da yaşayan Sekman ailesi tarafından kurulan Fine Decor, Fine Line üretim fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Almanya’da gerçekleşen törene, Fine Decor Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ruken Sekman, Genel Müdür Hasan Sekman, Oelde Belediye Başkanı Knop, Rheda-Wiedenbrück Belediye Başkanı ve Aurea Sanayi Bölgesi Denetleme Kurulu Başkanı Mettenborg, Kuzey Rhein Westfalya eyaletinin kuzeyinden sorumlu Sanayi ve Ticaret Oda Başkanı Dr. Göske de katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Ruken Sekman, proje sonucunda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacağını ve yatırım miktarının 80 ila 100 milyon Euro’ya ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

100’Ü AŞKIN İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLANACAK

Fine Line üretim fabrikasının ilk etabının 12 bin 500 metre kare kapalı alana sahip olan ve toplamda yaklaşık 25 bin metre kare üzerine kurulacağı bilgisini veren Ruken Sekman, “Yatırım bedeli yaklaşık 35 milyon Euro olan ilk etabın 2020 yılı Şubat ayında bitmesi planlanıyor. 100’ü aşkın kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikada üretim, plastik atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle yapılacak” dedi.

Sekman, “İkinci etabın ise 2016 yılında yapılan fizibilite çalışmalarının sonucu olarak 2022 yılında başlanması planlanıyor. Ayrıca ikinci etap ile birlikte Fine Line yatırım miktarının yaklaşık 80-100 milyon Euro´luk yatırıma ulaşması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

SON TEKNOLOJİK ÜRÜNLER KULLANILACAK

Üretim tesisinde son teknolojinin kullanılacağı vurgusunu yapan Sekman, “Kullanılacak olan son teknoloji ile donatılmış makina hatları Avrupa´da ilk olma özelliğini taşımak ile birlikte Endüstri 4.0 ile entegre olmasıyla mobilya ve mutfak endüstrisinde dünya çapında öncü konumu sağlamlaştıracak. Proje sonucunda ise yaklaşık 250-300 kişiye iş olanağı sağlanacak” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328