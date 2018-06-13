Garanti Bankası ve IFC’den kadın girişimcilere özel bono

İstanbul, 13 Haziran () - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon ABD Doları tutarında sosyal bono ihraç etti.

IFC ile yapılan anlaşma çerçevesinde Goldman Sachs’in10.000 Kadın Programı katkısıyla da ihraç edilen bono, Türkiye’de sadece kadın girişimcilerin kullanımına yönelik ilk sosyal bono oldu. Anlaşma kapsamında; Garanti Bankası kadın girişimcilere özel, işletme sermayesi olarak kullanmak üzere 36 aya varan vadelerle 400.000 TL’ye kadar finansman sağlayacak.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Garanti Bankası olarak, 2006 yılından bu yana kadın girişimcilere yönelik ürün ve hizmetler sunuyoruz. Garanti Bankası olarak, 12 yıldır kadın girişimcilere sunduğumuz finansman desteği 5 milyar TL’ye ulaştı. 2006’da başlattığımız kadın girişimciler destek programımız kapsamındaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak IFC ile bu anlaşmayı gerçekleştirdik. Anlaşma kapsamında işini büyütmek isteyen kadın girişimcilere yönelik dünyada ve Türkiye’de ilkleri barındıran sosyal bono ihracıyla işletme sermayesinde kullanmak üzere finansman sağlayacağız.”

IFC Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Wiebke Schloemer’de yapılan anlaşmayla ilgili olarak, Garanti Bankası ile hem Türkiye’de, hem de bölgede yaptığımız bu çalışmalar, kadın girişimcilerin projeleri için fon ihtiyacını gidermeyi ve böylece büyüme ve istihdama katkı sağlamalarını hedefliyor” dedi.

Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, dünyanın gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren ve sadece özel sektöre odaklanmış en büyük kalkınma kuruluşudur. 2017 mali yılında IFC ’nin gelişmekte olan ekonomilerde temin ettiği uzun vadeli yatırım finansmanı yaklaşık 19,3 milyar dolardır. Yaklaşık yarım yüzyıl önce gerçekleştirdiği ilk yatırımdan bu yana, IFC 350’den fazla projeye yaptığı15 milyar dolar tutarındaki yatırım ile Türkiye’nin özel sektörünü desteklemiştir.

İmzalanan anlaşmayla birlikte , ülke stratejisi doğrultusunda Türkiye’de kadın girişimciler ve yöneticilerin finansal hizmetlere erişimini artırmayı hedefleyen IFC, geçtiğimiz 7 yılda IFC Türkiye’de Kadın Bankacılığı programı dahilinde özel sektöre 61 milyon dolar kredi temin etti, ayrıca kadın tedarik zincirlerini destekleyen programlar ile yönetim kurullarında kadınların artması için girişimleri destekledi. (Fotoğraflı)