Four Seasons yeni uçağını tanıttı

İSTANBUL- (Kurumsal Haber)

Uluslararası konaklama şirketi Four Seasons, 2021 yılında hizmete hazır hale gelecek olan yeni lüks uçağını tanıttı.

Dünyanın 48 ülkesinde gerçekleştirdiği 150’nin üzerinde otel ve rezidans işleten Four Seasons, 2015 yılından bu yana müşterilerine ‘özel jet’ deneyimi yaşatıyordu. Şirket, 48 yolcu kapasiteli, müşterilerin beklentilerine yönelik tasarlanan Airbus A321neo model yeni uçağının tanıtımını yaptı.

48 yolcu kapasitesine sahip uçaktaki tüm koltuklar ‘birinci sınıf’ kalitede. Her bir koltuk 180 derece yatak haline gelebilirken, uçaktaki her bir yolcunun kendisine ait 2 metrelik özel alanı bulunuyor. Yolcular, uçakta bulunan Four Seasons şefi tarafından özel olarak hazırlanan yemekleri tatma fırsatı bulurken, özel alanlarda kişilerin ilgi alanlarına göre özel atölyeler düzenlenecek. Tamamen müşterilerinin beklentilerine göre tasarlanan Airbus A321neo model uçağın 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

24 GÜNDE 9 ÜLKEYİ GEZMEK MÜMKÜN

Four Seasons, 2015 yılında başlattığı hizmet kapsamında, her yıl 10’a yakın ülkeyi kapsayan yaklaşık 3 haftalık özel turlar düzenliyor. Bugün itibarıyla, 2019 ve 2020 yıllarında düzenleyeceği turların rotası ve takvimi açıklandı. Bunların ilki 17 Eylül – 10 Ekim arasında gerçekleşecek. Tur kapsamında sırasıyla Hawai, Bora Bora, Sidney, Bali, Chiang Mai, Tac Mahal, Dubai, Prag ve Londra’yı ziyaret edecek yolcular 24 gün içinde 9 farklı ülkeyi görmüş olacak.

KİŞİ BAŞI 140 BİN DOLAR

Özel jetle gerçekleşecek turun maliyeti ise kişi başı 140 bin dolar. Bunun dışında şirket, 2019 ve 2020 yılları için 4 farklı tur seçeneği daha sunuyor.

TÜRKİYE DE TURA DAHİL EDİLECEK Mİ?

2021 yılına ilişkin turların ise kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Son dönemde resort yatırımları yapan şirket, Akdeniz çanağının en büyük resort’larından birini Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor.

TÜRKİYE’NİN TANITIMINA KATKI SUNACAK

Hali hazırda Türkiye’de iki Four Seasons markalı otel bulunurken, Bodrum’da 2020 yılında tamamlanması planlanan projeyle, Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ülkelerden biri olacak. Dünyanın dört bir yanından önde gelen iş insanlarının Bodrum’da ağırlanacak olmasının da Türkiye’nin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunması öngörülüyor.