Etiler Marmaris'in şube sayısı 54'e yükseliyor

Ayşegül Acar / İstanbul, 5 Temmuz () - İstanbul büfe kültüründe yer alan markalardan birisi olan Etiler Marmaris, dört ayda açtığı yedi şubeye beş yenisini ekleyerek, toplam şube sayısını 54'e çıkaracak.

Şirketin halen faaliyette olan 49 şubesinde yılda yaklaşık 8 milyon 820 bin tost ve sandviç ekmeği, 100 bin kilo Amerikan Salata, 82 bin kilo köfte tüketiliyor.

Kurumsallaşma ile depo ve soğuk zincir gibi yatırımlarını 2015 yılında tamamlayan Etiler Marmaris’in farklı illerde 49 şubesi bulunuyor. Etiler Marmaris’in şubelerinin toplam alanı 6575 metrekareye ulaşırken firma genelinde 480 kişi istihdam ediliyor.

Etiler Marmaris şubelerinde bir yılda 8 milyon 820 bin adet tost ve sandviç ekmeği tüketiliyor.

Firmada yıllık 100 bin 800 kilo Amerikan Salata, 82 bin 320 köfte, 49 bin 800 kilo sosis, 35 bin 280 kilo sucuk ve 35 bin 280 kilo da dil tüketiliyor.

Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nureddin Çevik, bu yılın ilk dört ayını kapsayan bir sürede Gaziantep,Tekirdağ, Biga (Çanakkale), Gebze (Kocaeli) ve Çekmeköy, Göztepe, Kavacık Medipol Üniversitesi (İstanbul) şubelerini açtıklarını ve beş yeni şubenin de inşaatlarının devam ettiğini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)