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Erkek yaz modasının 3 önemli parçası seçildi

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) – ERKEKLERE özel yaz modasının 3 önemli parçası Altınyıldız Classics tarafından seçildi. Şortlar ile jogger ve keten pantolonlar erkekler için en rahat seçenek olarak belirlendi. Altınyıldız Classics,...

Erkek yaz modasının 3 önemli parçası seçildi

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) – ERKEKLERE özel yaz modasının 3 önemli parçası Altınyıldız Classics tarafından seçildi. Şortlar ile jogger ve keten pantolonlar erkekler için en rahat seçenek olarak belirlendi.

Altınyıldız Classics, erkeklerin gardıroplarında mutlaka bulundurması gereken 3 önemli parçayı seçti. Markadan yapılan açıklamada ‘günün her saatine ve haftanın her gününe yakışacak’ temada parçaların seçilmesine özen gösterildiği belirtildi.

HEM ŞIK HEM GÜNLÜK 

Bu bağlamda, bel kısmındaki bağlama detayıyla smart ve casual tarzı birlikte yorumlayan jogger pantolonlar, ilk sırada yer aldı. Bu pantolonların polo yaka tişörtlerle casual bir görüntü sağlarken, çizgili gömleklerle de smart tarzda yorumlanabileceği ifade edildi.

Şortlar ise farklı renkleriyle ön plana çıktı. Hareketli desenlerle tasarlanan gömlek ve tişörtlerle kombinlenebilen şortlar, aynı zamanda yaz mevsimi için en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Keten pantolonların ise özel dokusu ve natürel renk paleti ile ön plana çıktığı açıklamada, keten gömleklerle kombinlenen pantolonların yaz akşamı davetleri için tercih edilebileceği gibi renkli tişörtlerle de günlük stile uygun olacağı vurgulandı.

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