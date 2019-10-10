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Erkek modasının favori parçaları belli oldu  

İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – SONBAHAR - Kış koleksiyonunu duyuran Altınyıldız Classics, sezonunun gözde parçalarını açıkladı. Koleksiyon, saks ve kiremit tonlarına sahip parçalarla, gri ve bej kombinlerle ‘kışın açık renk giyilmez’...

İş Dünyası 10.10.2019, 09:40
Erkek modasının favori parçaları belli oldu  

İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – SONBAHAR - Kış koleksiyonunu duyuran Altınyıldız Classics, sezonunun gözde parçalarını açıkladı. Koleksiyon, saks ve kiremit tonlarına sahip parçalarla, gri ve bej kombinlerle ‘kışın açık renk giyilmez’ kuralını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2019-20 Sonbahar - Kış Koleksiyonu ile sezonun renk kodlarını açıkladı. Siyah ve beyaz gibi zamansız renklerden vazgeçilmeyen koleksiyonda haki, bordo ve kahve tonları ön plana çıktı. Koleksiyon ayrıca saks ve kiremit tonlarına sahip parçalarla, gri ve bej kombinlerle ‘kışın açık renk giyilmez’ kuralını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yakın tonların tek bir kombinde kullanıldığı ‘ton sür ton’ modası da sezonun favori trendleri arasında yerini aldı.

360˚ koleksiyonunda yer alan pantolonlar gün boyu hareket özgürlüğü sunuyor, gömlekler tişört hissi yaratıyor. Bu sezon koleksiyona yeni eklenen 360˚ ceketler ise incelen malzemeleri ve güncellenen formları ile hafifliği vurguluyor.

İster triko ile hafta sonu, ister blazer ceketle ofise giyilebilen bel kısmı bağlamalı jogger pantolonlar bu sezon da ön planda. Bomber montlar, puffer yelekler ve triko ceketler de anahtar parçalar listesinde yer aldı. Bu parçaların üst üste kullanıldığı ‘katmanlı giyim’ trendi de sezonun en yenilikçi hareketlerinden biri olarak tüketicilerin karşısına çıktı. Ayrıca yeni sezonda çizgilerin öncülük ettiği grafik desenler ve kış stilinin favorisi olacak kar temalı desenler de yine bu kışın modasında yerini aldı.

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