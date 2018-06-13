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Emirates yeni pilot alımı için "işe alım günleri" düzenliyor

Ahmet Erdem / İstanbul, 13 Haziran () - Havacılık sektörünün öncü şirketlerinden Emirates, Türkiye’deki deneyimli ve teknik yeterliliğe sahip ticari pilotları işe almak için 22-24 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul ve Antalya’da işe alım...

Emirates yeni pilot alımı için "işe alım günleri" düzenliyor

Ahmet Erdem / İstanbul, 13 Haziran () - Havacılık sektörünün öncü şirketlerinden Emirates, Türkiye’deki deneyimli ve teknik yeterliliğe sahip ticari pilotları işe almak için 22-24 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul ve Antalya’da işe alım günleri düzenliyor.
Yapılacak görüşmelerde pilot adayları, işe alım süreçleri ile ilgili detaylı bilgi alırken, Emirates çalışanları ile görüşebilecek, Dubai’de yaşama ve çalışma konularında da bilgi edinme şansı elde edecek. Görüşme gününe katılım için önceden kayıt yaptırmak gerekmiyor.
Pilot işe alım günleri, İstanbul’da 22 Haziran Cuma günü, 10.00 - 15.00 saatleri arasında Elite World Business Hotel’de, Antalya’da ise 23 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da ve 24 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Crowne Plaza Antalya Hotel’de yapılacak.
Emirates'den yapılan açıklamaya göre, ilgilenen adayların, toplantı yerine zamanında gelmesi ve bilgilendirme oturumuna katılması gerekiyor. Emirates ayrıca, pilot adaylarının eşlerini de, sunumlara katılma ve Dubai’deki yaşam, çocukların okula gitmesi ve bir ailenin yaşam tarzı ile ilgili diğer konularda bilgi almaya davet ediyor.
Açıklamada, "Tanıtım toplantısına katılmaları mümkün olmayan, ancak Emirates’te bir kariyer yapma ile ilgilenen pilotların, www.emirates.com/pilots adresinden de başvuru yapmaları mümkün olabiliyor. Emirates pilotlara, yolcu uçağı takımına ek olarak, havayolunun Boeing 777 kargo uçağı takımına da katılma fırsatı sunuyor. Kargo uçağı pilot sözleşmesi pilotlara 28 gün çalışma ve 13 gün izin olmak üzere eşsiz bir iş fırsatı veriyor" denildi.

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