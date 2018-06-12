EMEA Finance'den İş Yatırım'a 2 ödül

İstanbul, 12 Haziran () - İş Yatırım, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika piyasalarının önde gelen finans dergilerinden EMEA Finance tarafından Londra’da düzenlenen Achievement Awards 2017’den iki ödül aldı.

İş Yatırım Mavi halka arzı ile “Best IPO in CEE / Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Pay Halka Arz” ödülünü alırken, Aksa Enerji’nin Fernas Şirketler Grubuna rüzgar santralları portföy satışında satıcı taraf danışmanlığı ile; “Best M&A Deal in CEE / Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Birleşme&Devralma” ödülünün de sahibi oldu. Londra’da düzenlenen törende ödülleri İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürleri Reha Pamir ve Mete Gorbon aldılar.

İş Yatırım Genel Müdürü Riza Kutlusoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İş Yatırım’ın uzun yıllardır süregelen başarılı kurumsal finansman faaliyetlerindeki performansının takdir edilmesi ve önemli uluslararası ödüllere layık görülmesinin gurur vesilesi olduğunu belirtti. Kutlusoy, bir halka arza yönelik olarak “Mavi” ile alınan “Best IPO/En İyi Halka Arz” ödülünün bugüne kadar aldıkları ödüller içinde bir ilk olduğunu da ifade etti ve ekledi:

“Mavi halka arzı gerçekleştiği Haziran 2017 tarihinde, halka arz piyasasında 4 yıl gibi uzun bir dönem süren durgunluğu kırarak, yeni halka arzların gelmesini teşvik etmesi açısından önemli bir halka arzdır. İş Yatırım’ın Yurtiçi Konsorsiyum Lideri olduğu, 330 milyon dolar büyüklüğünde ve yatırımcılardan 2,5 kat talep gören Mavi halka arzı, bir özel girişim sermayesi şirketinin yaptığı yatırımdan halka arz yoluyla başarıyla çıkabildiğini göstermesi açısında da önemlidir.

”2017 yılında Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe özel sektör şirketleri arasında gerçekleşmiş en büyük ve en önemli B&D işleminde, İş Yatırım Aksa Enerji’ye Satıcı Taraf Danışmanlığı hizmeti vermiştir. Aksa Enerji’nin, Fernas Şirketler Grubu’na gerçekleştirmiş olduğu satış işleminde, toplam kurulu gücü 213 MW olan Şamlı, Sebenoba, Kapıdağ ve Karakurt rüzgâr santralları, toplam 211,5 milyon ABD doları tutarındaki bir bedel karşılığında devredilmiştir. Ödüle layık görülen bu işlem sayesinde Rüzgar Enerjisi Segmentinde faaliyette olan önemli bir kapasite el değiştirmiştir.”

İş Yatırım’ın sunduğu Birleşme & Devralma danışmanlıkları Mergermarket tarafından 2010 ve 2017, Euromoney tarafından 2009 ve 2014 yıllarında “Yılın Finansal Birleşme ve Devralma Danışmanı” ödüllerine layık görülmüştü. (Fotoğraflı)