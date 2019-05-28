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Eğlence merkezi bayram tatiline hazır

İSTANBUL, () (Kurumsal Haber)- İsfanbul Tema Park, Ramazan Bayramı için gerekli hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Bayram tatilinde İstanbul’da olacaklar için sınırsız eğlence keyfi yaşatılacağı belirtildi.  Yapılan yazılı...

Eğlence merkezi bayram tatiline hazır

İSTANBUL, () (Kurumsal Haber)-

İsfanbul Tema Park, Ramazan Bayramı için gerekli hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Bayram tatilinde İstanbul’da olacaklar için sınırsız eğlence keyfi yaşatılacağı belirtildi. 

Yapılan yazılı açıklamada, “3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı Nefeskesen, yenilenen konsepti ile ailece eğlence sunan Maceraperest, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan ‘Adalet Kulesi’, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan ‘Fatih’in Rüyası’, merkezin en sevilen üniteleri arasında yer alırken, dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds’ün ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri misafirleri eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor. En küçük ziyaretçilere özel tasarlanan Minik Kaşifler ve Oyun Dünyası bölümlerinin de yer aldığı Tema Park’ın maskot karakterleri ve Bayram korteji de Ramazan Bayramı’nda eğlence tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatacak” denildi.

Tema Park’ın ziyaretçilerine farklı seçeneklerde eğlence imkanı tanındığı ifadesinin bulunduğu açıklamada, “Misafirler tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanabiliyor. Dileyenler ise tema parkın yıllık kartı Yes Club’a üye olarak yıl boyu Tema Park’ta sınırsızca eğlenebiliyor, tüm konser ve gösterilerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. İsfanbul Tema Park’ın kampanyalarına ve eğlence avantajlarına isfanbul.com web sitesinden ulaşabilirsiniz” bilgisi yer aldı.

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