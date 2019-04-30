Eğitim ve sigorta sektöründen iş birliği

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () –Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerini tamamlayıcı sağlık sigortası güvencesi altına aldığını duyurdu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, bu adımın eğitim sektörü için bir ilk olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın mutlu olması için öğretmenlerimizi mutlu etmeye çalışmaya, tüm yan haklarını iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz” dedi.

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50'nci Yıl Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Muñoz katıldı.

"EĞİTİM SEKTÖRÜ İÇİN BU BİR İLK"

Doğum paketini de içeren ayrıcalıklı tamamlayıcı sağlık sigortasının, bu zamana kadar eğitim sektöründe yapılan en çok sayıda çalışana yapılan sağlık poliçesi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “8 bin öğretmenimize özel sağlık sigortası yaptırıyoruz. Bu Türkiye’de bir ilk. Ülkemizdeki büyük şirketler çalışanlarını özel sağlık sigortası güvencesi altına alıyor. Fakat bu eğitim sektörü için ilki teşkil ediyor. Bu anlamda da öğretmenlerimiz, kurumumuz ve Türkiye adına öğretmenlere yapılan böyle bir yatırımdan dolayı hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Çocuklarımızın mutlu olması için öğretmenlerimizi mutlu etmeye çalışmaya, tüm yan haklarını iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yücel, bu adımın diğer eğitim kurumları için de örnek olmasını temenni etti.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN HUZURU, MUTLULUĞU ÇOK ÖNEMLİ”

İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Kolejinin sürdürülebilir başarısını öğretmenlerine borçlu olduğunu söyledi. Yücel, “Öğretmenlerimiz mutlu ve huzurlu olmazsa öğrencimizi de mutlu edemeyiz. Öğretmenlerimizin huzuru, mutluluğu çok önemli. Eğitimden kesilmiş her bir kuruşun gelecekteki maliyeti daha büyük olur” diye konuştu.

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