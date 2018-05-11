Ege İhracatçı Birlikleri’nin yeni Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi oldu

İstanbul, 11 Mayıs () – Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) sekiz bin üyesinin, 2018 – 2022 dönemi temsilcisi, oybirliği ile EİB Koordinatör Başkanlığı'na seçilen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi oldu.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcılıklarına ise; Eskinazi'nin önerisi üzerine Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep seçildi.

EİB’de 13 Nisan tarihinde başlayan genel kurul maratonu sonrasında oluşan EİB Başkanlar Kurulu ilk toplantısını Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirdi. Ege ihracatının 12 temsilcisinin tam kadro katıldığı toplantıda; Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkanlığı'na aday olan tek isim oldu.

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, Sabri Ünlütürk'ten Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan sonra EİB Koordinatör Başkanlık görevini de devralmış oldu.

Eskinazi, EİB çatısı altında bulunan 12 ihracatçı birliğinin Yönetim Kurulu Başkanları ile birlikte inovasyon, tasarım ve Ar-Ge odaklı bir çalışma yürüteceklerini, bu sayede Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatta katma değerli ürün ihracatının payını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü için büyük hedefler belirlediğini hatırlatan Eskinazi, "Dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay almak, 10 dünya markası, kişi başı 25 bin dolar milli gelir, dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme, ihracatta kilogram başına ortalama üç dolar seviyesine ulaşmak en öncelikli hedefler. Bu hedeflere ulaşmak için ihracatçılara büyük görev düşüyor. Bu hedeflere varmak için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projeler gerçekleştireceğiz" dedi.