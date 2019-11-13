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Efsane Cuma öncesi online alışverişte ‘0 faizli’ kredi

Sinem ERYILMAZ – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () – Hepsiburada ve Denizbank ‘online kredi’ için el sıkıştı. Yapılan iş birliği kapsamında Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde herkese DenizBank tarafından 60 aya kadar vadelendirme...

İş Dünyası 13.11.2019, 14:51
Efsane Cuma öncesi online alışverişte ‘0 faizli’ kredi

Sinem ERYILMAZ – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () – Hepsiburada ve Denizbank ‘online kredi’ için el sıkıştı. Yapılan iş birliği kapsamında Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde herkese DenizBank tarafından 60 aya kadar vadelendirme seçeneği ile online kredi imkânı sağlanacak. 12 aya kadar olan taksitlendirmede ise ‘0 faiz’ uygulanacak.

Her yıl kasım ayında gerçekleşen ve yılın en avantajlı alışveriş günü olan ‘Efsane Cuma’ öncesinde E-ticaret platformu Hepsiburada ve DenizBank online alışverişte iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Hepsiburada üzerinden 750 ila 15 bin Türk lirası arasında yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olmasına bakılmaksızın, ihtiyaç anında şubeye gitmeden ve herhangi bir ek masraf ödemeden online kredi imkânına sahip olacak. Ayrıca iş birliği ile DenizBank’tan ilk kez kredi kartı çıkaracak müşterilere ilk iki alışverişte 50’şer Türk lirası indirim de sunulacak.

Söz konusu anlaşmanın detayları DenizBank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ’ın katılımıyla paylaşıldı. Yapılacak alışverişlerde 12 aya kadar olan vadelendirmede ‘0 faiz’ uygulanacağı açıklanan anlaşmada, 60 aya kadar yapılan vadelendirmede ise Denizbank tarafından müşterilere özel sunulan avantajlı ödeme planları oluşturulacağı bildirildi.

“İŞ BİRLİKLERİNİN DEVAMI GELECEK”

Toplantı sonunda Demirören Haber Ajansı’na iş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Tüketicilerin ihtiyacı olanları online tüketici kredisiyle kendilerine özel bir takvimde ödeme planı sunarak ödeme fırsatlar sunuyoruz. Burada seçili ürünlerde 60 aya kadar vade imkanları ya da 12 aya kadar 0 faiz imkanları gibi birçok çözüm var. Bunları Denizbank müşterisi olan veya olmayan tüm müşterilerimize sunuyoruz. Buradaki amacımız tüm müşterilerimize uçtan uca deneyimde kusursuz bir deneyim yaratmak, ihtiyaç duyduklarına birkaç tık ve dakikalar içerisinde ulaşmalarını sağlamak. Ödeme çözümlerinde yenilikler yaparak fırsat yaratmayı hedefliyoruz. Bazı gereksinimlerini ertelemek zorunda kalan müşterilerde bu yeni çözümle beraber kendi takvimleri ölçüsünde ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birçok yeni iş birliği ile yeni çözümlere imza atmaya devam edeceğiz” diyen Murat Emirdağ, “Bu finansal çözümlerle ve Denizbank ile yaptığımız iş birliği gibi birçok alanda yeni iş birlikleri gelecek” dedi.

MİLLİ ÖDEME SİSTEMİ

Türkiye’de PayPal, ApplePay ve SamsungPay gibi ödeme sistemlerinin milli bir versiyonunu oluşturduklarını vurgulayan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise, “Bu dijital ortamda bütün mal ve hizmetlerin kredilendirilerek alınabilmesi, eğer Denizbank müşterisi ise sadece online üzerinden gerçekleştireceği işlemle, değil ise de kapısına gelen kuryeye vereceği bir imza ile istediği her türlü mal ve hizmete 60 aya kadar olan vade ile sahip olabileceği, ilk iki alışverişinde de 50’şer lira primlendirileceği bir sistem. Beklentimiz çok büyük. Dünyada bu iş çok büyüdü ve gelişti. Doğuda Alibaba, batıda Amazon gibi örnekleri var. PayPal, ApplePay ve SamsungPay gibi ödeme sistemlerinin milli bir versiyonunu ilk kez Türkiye’de yaratıyor olmanın mutluluğu içindeyiz” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Anlaşma ile müşteri portföyünde bir artış yaşayacaklarının altını çizen Hakan Ateş şunları belirtti:

“Artık herkes daha çabuk ve düşük maliyetli işlem yapmak istiyor. Bu bankacılık işlemleri için de alışveriş işlemleri için de geçerli. Dolayısıyla bizim de buna adapte olmamız lazım. Bu oldukça genç demografisi olan ülkemizde bize yeni müşteri açısından çok kazanç sağlayacak. Bu nedenle çok umutluyuz.”

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Online kredi imkânından kimlerin yararlanabileceğine dair bilgilendirmede bulunan Ateş, “Bizim bir kredi derecelendirme sistemimiz var. Birkaç saniye içerisinde ne kadar kredi değerinin olduğunu öğrenebiliyoruz ve önerilerimizi ekrana getiriyoruz. Örneğin, ‘bu ürünü şu şartlarla 36 ay, 48 ay ya da 60 ay vade ile alabilirsiniz’ diye. 12 aya varan da 0 faizli alım imkanlarımız var. Bunu da iki kurum olarak biz karşılıyoruz. Burada amacımız kazan-kazan. Müşteriye en iyi deneyimi maliyeti en düşük şekilde götürebilmek” açıklamasında bulundu.

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