E-Ticaret devleri Türkiye’ye geliyor

Ahmet Erdem / İstanbul, 11 Haziran () - Amazon Alibaba gibi e-ticaret sektörünün öncü isimleri, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Türk e-Ticaret sektörünün 2018 başı itibariyle 12 milyar dolara ulaşın yıllık hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde en az 4 kat büyümesi bekleniyor.

Bu beklenti, global şirketler tarafından fırsat olarak görülüyor. Yakın dönemde Türkiye’de kurumsal olarak ilk adımlarını atan Amazon’a ek olarak, Alibaba da KOBİ’lerle dev iş birlikleri yapmaya hazırlanıyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak dünyada ve Türkiye’de e-Ticaret lojistiği tamamen özel bir hizmet alanı olmaya hazırlanıyor. Gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan TIRPORT Pazarlama Direktörü Burcu Kale şunları söyledi:

"Ülkemize ve iş modellerimize son birkaç aydır yurt dışı kaynaklı enteresan bir ilgi var. Dünya devlerinin temsilcileriyle ardı ardına sektör ve iş birliği toplantıları yapılıyor.

"Pazardaki muhtemel işbirliklerine ve bölgesel aktörlere bakıyorlar. Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye başta olmak üzere, bu alanda yakında önemli iş birlikleri ve satın almaları görebiliriz. Bunlardan birisi de TIRPORT olacak."

Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye’de yollarda yaklaşık 850 bin kamyon, 1.2 milyon SRC Belgeli kamyon şoförünün bulunduğuna işaret eden Burcu Kale, piyasaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Her gün en az 600 binin üzerinde yüklemenin yapıldığı sektörün, 2018 yılı itibariyle büyüklüğü yaklaşık 350 Milyar lira dolayında bir büyüklüğe ulaştı.

"Lojistik eko-sistemi; depolama, araç satışı, servis, lastik vb. hizmetler, sigorta gibi enstrümanlarla birlikte ele alındığında piyasanın yıllık büyüklüğü 500 milyar TL’yi geçiyor ve bu da büyük firmaların dikkatini çekiyor.

"Dijitalleşen lojistik sektöründe önemli bir yatırım haberi Çin’den geldi. İnternet devi Google’ın ana şirketi Alphabet ve Japonya’nın önde gelen teknoloji yatırım şirketi Softbank’ın liderliğindeki global fon grubu; Çin’de UBER tarzı faaliyet gösteren kamyon kiralama hizmetleri şirketi Huochebang’e 1.9 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

"Bu karar ile Çin’in e-Ticaret devi Alibaba ve sosyal medya devi Tencent’in de ana yatırımcıları arasında yer alan Huochebang’ın pazar değeri de yaklaşık 6.5 Milyar doları aştı.

"Çin’deki 7 milyonluk kamyon pazarının yaklaşık 5.2 milyonunu Huochebang dijital platformunun üyesi ve her gün 50 binin üzerindeki taşıma buradan gerçekleşiyor." (Fotoğraflı)