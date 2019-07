Dünyanın en iyilerinden biri İstanbul’da

İSTANBUL, () (Kurumsal Haberler)-

Dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan Luxury Travel Diary, dünyadaki en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi. Listede İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus da yer aldı.

Türkiye, turizm sektöründeki performansıyla yabancı basında da geniş yer buluyor. Lüks turizm alanında dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan ve özellikle Amerika ve Avrupa’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Luxury Travel Diary, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberle, dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Four Seasons markalı otel ve resort’ların değerlendirildiği listede, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus da yer aldı.

AVRUPA’DAN İKİ OTEL GİRDİ

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ile ilgili yapılan değerlendirmede, otelin köklü tarihine ve mimarisine atıfta bulunularak bir ‘saray’ benzetmesi yapılırken, denize sıfır konumu ve sahip olduğu restoranların da, otelin en önemli avantajları olduğu vurgulandı. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, 10 otelin yer aldığı listeye Avrupa’dan dahil olan iki otelden biri oldu.

YATIRIMCILIĞINI TAY GROUP ÜSTLENİYOR

İstanbul’da iki Four Seasons markalı otel bulunuyor. Sultanahmet’te yer alan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet ve Beşiktaş’ta konumlanan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus otellerinin yatırımcılığını ise Tay Group üstleniyor. Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en prestijli lüks resort’larından birini de Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor. Bodrum’da 2020 yılında tamamlanması planlanan Four Seasons Resort Bodrum ile, Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak. Yeni nesil bir yaşam merkezi olarak planlanan Bodrum’daki projenin yatırımcılığını da aynı şekilde Tay Group üstleniyor. Dünyanın dört bir yanından önde gelen iş insanlarının Bodrum’da ağırlanacak olmasının Türkiye’nin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunması öngörülüyor.