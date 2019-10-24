Doğtaş ‘Kelebek’ olup uçacak: 5 yılda 400 mağaza

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,() - Doğtaş Kelebek CEO'su Davut Doğan, Kelebek markasını ‘kitlesel ve küresel’ bir marka yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Doğan ayrıca 5 yıl içerisinde toplam mağaza sayılarını 400’e çıkarmayı planladıklarını ve kârlılıklarında ise 2 katın üzerinde bir artış sağladıklarını bildirdi.

Mobilya markası Kelebek, markanın geleceğine ilişkin 2020 hedefleri ve 2019 yılının değerlendirmesini, düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Basın mensupları, bayilerinin ve iş paydaşlarının katıldığı toplantıda markanın yeni reklam filmi de ilk kez izletildi.

Markanın gelecek dönemdeki hedefleri arasında uluslararası pazarda bilinirliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Davut Doğan, Avusturya, Londra, KKTC, Malta, Sri Lanka, Hindistan, Azerbaycan, Libya, Suudi Arabistan, Irak, Mauritius ve Katar ile 11 ülkede 16 mağazaya ulaştıklarını ifade etti. Doğan, yurt dışındaki mağaza sayısının 5 yıl içerisinde 60’a ulaşmasını hedeflediklerini de bildirdi. 15 mağazası bulunan Kelebek Mutfak’ın ise yıl sonunda 20'ye ve 5 yıllık planlama ile 40'a çıkarılması ön görülüyor.

Amerika’da bayilik teklifi geldiğini vurgulayan Davut Doğan, “Amerika 50 milyar dolarlık mobilya ithal ediyor. Biz bu pazara ancak 3 milyar dolarlık mal satabiliyoruz. Kelebek Mobilya ve Kelebek Mutfak markamız ile yurt içinde 300, yurt dışında 60 ve 40 da mutfak mağazası ile 400 mağaza sayısına ulaşacağız” dedi. Kuzey Afrika pazarında da yer aldıklarının altını çizen Doğan, bu coğrafyada büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

150 MİMARA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Her mağazada bir mimar çalıştırma zorunluluğu da getirdiklerini söyleyen Doğan, “Markamızla ilgili önemli bulduğumuz iki kararı sizinle paylaşmak isterim. Tüm Kelebek mağazalarımızda mimar çalıştırma zorunluluğu getirdiğimizden, yıl sonuna kadar 135 mobilya ve 15 mutfak bayimiz için mimar işe alımı yapacağız. Yani 150 mimara istihdam olanağı sağlamış olacağız. Ayrıca, kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaparak, KOSGEB’in ‘Kadın Girişimciliği’ programına katılan ve karşılıksız devlet desteklerinden yararlanan kadın girişimcilerimize devletimizin sunduğu miktarın aynısı kadar karşılıksız aynı destekte bulunarak mağaza açmalarına yardımcı olacağız” açıklamasında bulundu.

KÂRLILIĞI İKİ KATINA ÇIKTI

“Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek için birkaç ay önce sermaye artışı yaparak, bedelli hisse satışı yapmadan, aile olarak ülkemize ve markalarımıza olan güvenle, sermaye artışının tamamını yerine getirdik diye konuşan Doğan, “Bu artışla sermayemizi 269 milyon liraya taşıdık. Doğanlar Holding olarak şirketimizi sahiplenerek, kurumsal yapısını bozmadan ve profesyonel çalışmalar sergileyerek, mali raporlarını KAP’ta açıkladığımız üzere, ilk 6 ayda kısmi bir satış büyümesi, bunun yanında faaliyet giderlerinde enflasyona rağmen ciddi bir azalma, kârlılığımızda ise 2 katın üzerinde bir artış sağladık. Faizlerin düşmesi ve dövizin stabil hale gelmesiyle daha verimli ve daha karlı bir yapıya kavuşacağımızı görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

YENİ REKLAM FİLMİ İLK KEZ GÖSTERİLDİ

Toplantıda markanın yeni reklam filmi de ilk kez görücüye çıktı. Doğan, “Kelebek’in yeni yolculuğunda, bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Filmin yapımında emeği geçen Ajans Ultra’ya, Depo Film’e ayrıca teşekkür ederim” dedi.