Dicle Elektrik’te ramazan buluşması

DİYARBAKIR - , (Kurumsal Haber) - Güneydoğu’daki 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, çalışanlar ile yöneticilerin bir araya geldiği ‘Geleneksel Ramazan Buluşmaları'nı Diyarbakır’da başlattı. İftara şirketin tüm yöneticileri ile birlikte yaklaşık bin 700 çalışan katıldı.

Dicle Elektrik’in bu yılki ‘Geleneksel Ramazan Buluşmaları'nın ilki Diyarbakır’da gerçekleştirildi.İftar programına Dicle Elektrik’i de bünyesinde barındıran Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Tivnikli ve Osman Arıoğlu, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Genel Müdür Murat Karagüzel, Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, Denetim Başkanı Cemal Çelik ve diğer yetkililer ile il müdürleri katıldı.

Programda konuşan Ebubekir Tivnikli, “Bu senenin ilk iftarını Diyarbakır’da yaptık. İnşallah diğer illerimizde de iftarlarımızı yapacağız. Ramazan ayının sağlık, sıhhat, bereket getirmesini diliyorum. Vatanımıza milletimize huzur, sükunet getirmesini niyaz ediyorum” dedi.