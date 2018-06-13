Deloitte "Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri"ni seçiyor

Elif Varan / İstanbul 13 Haziran () - Deloitte Private Türkiye, "En İyi Yönetilen Şirketler" programını Türkiye’de ilk kez hayata geçiriyor. Program, Türkiye’de bulunan şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirilmesini temel alıyor.

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri Programı’nda şirketler, iş ve akademi dünyasının kıymetli temsilcilerinden oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirilecek. Ali Koç’un başkanlık görevini üstleneceği jüride; Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Hamdi Akın, Hanzade Doğan Boyner, Lucien Arkas, Umran İnan ve Ümit Boyner gibi saygıdeğer isimler yer alacak.

Koç Üniversitesi’nin akademik desteği ile Türkiye’de bu sene ilk kez düzenlenecek En İyi Yönetilen Şirketler programı kapsamında Deloitte, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile de iş ortaklığı yapıyor.

Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, başta Kanada olmak üzere birçok ülkede başarıyla yürütülen "En İyi Yönetilen Şirketler" programını Türkiye'de de başlatmaktan Deloitte Türkiye olarak büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Programın Türk şirketlerinin dünyada kabul edilen en iyi yönetim mekanizmaları çerçevesinde başarısı ispatlanmış bir metodoloji ile değerlendireceklerini belirten Çiçekli, "Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz programımız ile başarılı Türk şirketlerin uluslararası iyi yönetim mekanizmalarını baz alarak yüksek performanslı ve kaliteli bir yönetim performansını başarma ve sürdürülebilir kılma potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Programın şirketlere hem koçluk süreci hem de değerlendirme safhasında büyük bir değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Programa katılan ve finalist olmaya hak kazanan şirketler, Deloitte Private müdür ve üzeri seviye yöneticileri arasından seçilmiş ve bu konuda eğitim almış şirket koçları ile çalışacaklar. Şirketler kendileri için özel olarak atanan koçlar ile bir araya gelerek kendilerini anlatacak ve kurumsal olgunluk seviyeleri hakkında bir geri bildirim alacaklar.

Programa katılmak isteyen şirketlerin en az beş yaşında, yıllık 20 milyon TL’nin üzerinde ciro ile 25 ve üzeri çalışana sahip olmaları; bunun yanı sıra halka açık olmamaları ve hisselerinin en az yüzde 60’ının ya da kontrollerinin Türkiye’de kurulu şirket ve şahıslara ait olması gerekiyor.