İSTANBUL – , (Kurumsal Haber) - Hazır giyim markası Defacto, 'Neon Serisi’ni tanıttı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, “Sıcak havaların yükselen enerjisi ile hazırlanan DeFacto neon serisi tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İlk bakışta göz alan renkler, tişörtlerden şortlara birçok kombin seçeneği sunuyor. Klasik çizgilere hayat katan neon renkler, kadınların iddialarını bir adım öteye taşıyor” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Dikkat çekiciliği bir başka boyutta olan neon, günlük hayatta kadınların üzerinden çıkaramadığı parçalar arasında yerini aldı. DeFacto Neon Serisi, tüm DeFacto mağazalarınından ve internet sitesinden ulaşabilirsiniz.”