DeFacto Girne’de yeni mağaza açtı

İSTANBUL, (Kurumsal Haber) -

Hazır giyim markası DeFacto, KKTC’deki ikinci mağazasını Girne’de hizmete açtı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, üçüncü mağazanın Lefkoşa’da açılmasının planlandığı bildirildi.

Hazır giyim markası DeFacto, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) yatırımlarını sürdürdüğünü duyurdu. DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, KKTC ekonomisinin büyümeye devam edeceğine inandıklarını belirleterek yatırımlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

‘ÜÇÜNCÜ MAĞAZA LEFKOŞA’DA OLACAK’

Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik ve kültür bağından güç bulan ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Ersoy, “Mağaza yatırımlarımızla bu ilişkilerin gelişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hazır giyim alanında Türkiye’den çıkmış uluslararası bir moda markası olmak istiyoruz. KKTC’deki mağazalarımız bu hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Şu an iki mağazamız var, önümüzdeki dönemde Lefkoşa’da da yeni bir mağaza açmak istiyoruz” dedi.

‘KADIN, ERKEK VE ÇOCUK İÇİN TÜM İHTİYAÇLAR TEK MAĞAZADA’

Serdar Ersoy, “Girne’de açılan yeni mağazamız Naci Talat Caddesi üzerinde toplam 650 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Açılışa özel olarak, İlkbahar -Yaz ve tüm kadın koleksiyonlarında ikinci ürüne yüzde 30 indirim uygulanacak. Mağazalaşma konusunda tek duraklı alışveriş (one stop shopping) stratejisi doğrultusunda hareket ediyoruz. Buna göre kadın, erkek ve çocuk her yaş grubu tüketicilerimizin, giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili tüm ihtiyaçlarını aynı anda tek bir mağazamızdan sağlayabiliyoruz. Ürün çeşitliliği sağlayarak tüm kategorilerde müşterilerin memnuniyetini sağlamaya büyük özen gösteriyoruz. KKTC’deki mağazalarımızda günü ve modayı yakalayan tasarımlara ve her yaştan insanın zevkine hitap eden zengin bir ürün gamına sahibiz. Kaliteyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.