DeFacto, Fas’ta pazar liderliğine oynuyor

İSTANBUL,() - Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500’den fazla mağazayla faaliyetlerini sürdüren DeFacto, Kazablanka’da yeni bir mağaza daha açarak Fas’taki mağaza sayısını 23’e yükseltti. Bu ülkedeki ilk mağazasını dört yıl önce Marakeş’te açan şirket, bölgenin en önemli oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor.

Hazır giyim markası DeFacto, sınır ötesi mağazalarına yenilerini ekleyerek yurtdışındaki büyümesine devam ediyor. Yeni mağaza yatırımlarıyla küresel pazarda payını arttırmayı sürdüren marka, özellikle Fas’ta hazır giyim ve moda sektörünün en önemli oyuncularından biri olma yolunda adımlarını atıyor. Nisan ayı içinde Kazablanka’da yeni bir mağaza daha açarak bu ülkedeki mağaza sayısını 23’e yükselten şirket, hedefini bölgede pazar liderliği olarak belirledi.

Şirket bu ülkedeki ilk mağazasını 2015 yılında Marakeş şehrinde açmıştı.

“GLOBAL MODA MARKASI OLMAK İSTİYORUZ”

DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Çok genç bir şirket olmamıza rağmen, istikrarlı bir büyüme performansı sergiliyoruz. Hazır giyim alanında Türkiye’den çıkmış uluslararası bir moda markası olmak istiyoruz. Hâlihazırda Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500’den fazla mağazaya ulaştık. Türkiye dışında yer alan 4 ana stratejik bölgede, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Asya Pasifik’te faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Asya Pasifik bölgesinde önemli Pazar olarak büyük bir potansiyel var. Malezya gibi 338,1 milyar dolarlık GSYH’ye sahip bir ülkede dört mağazaya ulaştık. Bu bölgelerdeki potansiyeli iyi değerlendirmek istiyoruz” dedi.

“BU YIL İLK ÜÇ AYDA YURTDIŞINDA 11 YENİ MAĞAZA AÇTIK”

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

“2019 yılının ilk çeyreğini başarıyla tamamladık. Yılın ilk üç ayında toplam 18 mağaza açtık. Bunların 11 tanesi yurtdışında, Fas, Mısır, Gürcistan, Malezya, Kuzey Irak, Rusya ve Sırbistan ülkelerde oldu. Özelikle Fas’ta dikkat çekici bir büyüme performansı sergiliyoruz ve dört yılda 23 mağazaya ulaştık. Bu ay içinde Kazablanka’da bir mağaza daha açtık. Bu mağazalarımızın bölgedeki büyüme performansımızı daha da hızlandıracağını düşünüyoruz.”

“YURTDIŞI MAĞAZA SAYISININ ARTMASI RİSKLERİ AZALTIYOR”

Yeni gelişen pazarlarda erişilebilir ve uygun fiyatlı hazır giyim markası olmanın avantajını kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, “Orta ve uzun vadede planlarımız doğrultusunda yurtdışında mevcut operasyonlarımızı büyüteceğiz. Yurtdışındaki mağaza sayımızı arttırmak, globalde karşılaşabileceğimiz riskleri dağıtmamızı sağlıyor. Ayrıca mağazalarımızdaki verimliliğimiz daha da yukarı taşımak için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bazı mağazalarımızda yaklaşık 900 metrekare olan satış alanını, ortalama 1100 metrekareye, zamanla ise 1500 metrekareye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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