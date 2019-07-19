DeFacto bayramlık kıyafetleri hazırladı

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) - DEFACTO, Kurban Bayramı için özel bir koleksiyon hazırladığını açıkladı. Koleksiyonda asimetrik kesim elbiseler ve desenli şortlar yer aldı.

Kurban Bayramı için özel bir koleksiyon hazırladığını duyuran DeFacto, koleksiyonda tropikal desenlerin ve canlı renklerin ön plana çıktığını belirtti. Markadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sezonun en gözde renklerinden biri olan mavi tonlarının hakim olduğu koleksiyon asimetrik kesim elbiseler, desenli şortlar ve rengarenk bluzlar ile trend ve rahat bir yaz vaat ediyor. Sezonun modası tropikal desenleri ve geometrik kesimler tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şıklığın tamamlayıcısı ayakkabılar ve birbirinden zarif aksesuarlar ve yazın favorisi hasır çantalar ise koleksiyonun göz dolduran diğer ürünlerini oluşturuyor.”