Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Davetlerin gözdesi volanlar ve anveloplar olarak belirlendi

Şık ve zarif gözükmek isteyen kadınlar için volanlı ve anveloplu elbise modelleri davetlerin gözdesi olarak belirlendi. Yaz aylarının gelmesiyle düğünler, nişanlar ve özel davetler artış göstermeye başladı. Bu anların en önemli detayı...

Davetlerin gözdesi volanlar ve anveloplar olarak belirlendi
Şık ve zarif gözükmek isteyen kadınlar için volanlı ve anveloplu elbise modelleri davetlerin gözdesi olarak belirlendi.

Yaz aylarının gelmesiyle düğünler, nişanlar ve özel davetler artış göstermeye başladı. Bu anların en önemli detayı olan elbiseler için ise DeFacto özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Son moda trendlerine göre tasarlandığı bildirilen koleksiyonda, her zevke uygun renk ve model alternatiflerinin bulunduğu ifade edildi.

Markadan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Elbise koleksiyonu ile özel gecelerde göz kamaştırmak isteyen kadınlar için farklı renk ve modellerde seçenekler bulunuyor.  Romantik pembeler, çekiciliğin vazgeçilmez rengi kırmızılar, yaz mevsiminin gözdesi sarılar ve asil siyahlardan oluşan elbiseler, koleksiyonda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyonda fırfır detaylar ve volanlar romantik havasıyla dikkat çekerken anvelop tasarımlar davetlerin favorileri arasında öne çıkıyor. Tüm kadınların kendi tarzına uygun elbiseyi bulacağı koleksiyon, tüm DeFacto mağazalarında ve internet adresinde.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.