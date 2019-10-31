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Cumhuriyet coşkusuna vals gösterileriyle eşlik ettiler

İSTANBUL, ()/(Kurumsal Haberler)-Cumhuriyet’in 96’ncı yılının coşkulu kutlamalarına Venezia Mega Outlet de ziyaretçileriyle eşlik etti. Kutlamalar için gerçekleştirilen vals gösterileri yoğun ilgiyle karşılandı. Venezia Mega Outlet,...

İş Dünyası 30.10.2019, 15:56
Cumhuriyet coşkusuna vals gösterileriyle eşlik ettiler

İSTANBUL, ()/(Kurumsal Haberler)-Cumhuriyet’in 96’ncı yılının coşkulu kutlamalarına Venezia Mega Outlet de ziyaretçileriyle eşlik etti. Kutlamalar için gerçekleştirilen vals gösterileri yoğun ilgiyle karşılandı.

Venezia Mega Outlet, Cumhuriyet’in 96. yaşını ziyaretçileriyle birlikte kutladı. Cumhuriyet’in 96. Yılını kutlamak üzere AVM’nin San Marco Meydanı’nda gerçekleştirilen vals gösterileri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 

BAYRAM COŞKUSU VE ALIŞVERİŞ KEYFİ BİR ARADA YAŞANDI

Venezia Mega Outlet tarafından yapılan açıklamada ziyaretçilerin, bayram coşkusu ve alışveriş keyfini bir arada yaşadıkları belirtildi.

Açıklamanın devamında; “Ziyaretçiler ‘İndirim Panayırı’ ile avantajlı fiyatların üzerine eklenen ekstra indirimlerle alışveriş yapma fırsatı yakaladı. Hem AVM’de yer alan birçok markanın hem de Çarşı Pazar katındaki esnafın katıldığı İndirim Panayırı, metro katında 3 Kasım’a kadar devam ediyor. Venedik mimarisi ve kanallarda yapılan gondol turlarıyla hem İstanbulluların hem de şehir dışı ve özellikle yurtdışından gelen turistlerin en fazla tercih ettiği yerlerden biriyiz” ifadeleri yer aldı.

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