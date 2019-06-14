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Çocukların karne hediyesi ‘nefes kesecek’

İSTANBUL-, (Kurumsal Haber) - İSFANBUL Tema Park, karnesini getiren öğrenci ve ailelerin, İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul gişelerinden biletlerini yüzde 50 indirimli alabileceğini duyurdu. İsfanbul Tema Park’tan yapılan yazılı açıklamada,...

Çocukların karne hediyesi ‘nefes kesecek’

İSTANBUL-, (Kurumsal Haber) -

İSFANBUL Tema Park, karnesini getiren öğrenci ve ailelerin, İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul gişelerinden biletlerini yüzde 50 indirimli alabileceğini duyurdu.

İsfanbul Tema Park’tan yapılan yazılı açıklamada, “14 - 30 Haziran tarihleri arasında İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul gişelerine karneleri ile başvuran 4 - 18 yaş arası öğrenciler ve aileleri, biletlerini yüzde elli indirimli alma fırsatı yakalayarak ailece eğlenceli, unutulmaz bir gün geçirecek. Ailece eğlence temasını vurgulayarak Family Coaster konsepti ile geri dönen Maceraperest ünitesi, dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı olan Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan ‘Adalet Kulesi’, efsanevi King Kong, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan ‘Fatih’in Rüyası’, dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri sayesinde babalar çocukları ile dopdolu bir gün geçirecek” denildi.

Öte yandan tema parka gelecek ziyaretçilerin tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanabileceği ifade edildi.

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