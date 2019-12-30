Çocuklar yeni yıl atölyesinde buluştu
İSTANBUL, (), (Kurumsal Haberler)- Çocuklar için düzenlenen yeni yıl boyama atölyesi renkli görüntülere sahne oldu. Venezia Mega Outlet’te düzenlenen atölye ile çocuklar ahşap çam ağaçlarını renklendirdi. Dünyaca ünlü markaların...
İSTANBUL, (), (Kurumsal Haberler)- Çocuklar için düzenlenen yeni yıl boyama atölyesi renkli görüntülere sahne oldu. Venezia Mega Outlet’te düzenlenen atölye ile çocuklar ahşap çam ağaçlarını renklendirdi.
Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı ücretsiz çocuk etkinlikleriyle karşıladı. Dün düzenlenen Ahşap Boyama Atölyesinde çocuklar, rengarenk boyalarla ahşap çam ağaçlarını kendi hayal dünyalarına göre renklendirdi. Metro katında gerçekleştirilen etkinlikte keyifli bir boyama atölyesi alanı oluşturuldu. Etkinliğe katılan çocuklar, ahşap çam ağaçlarını boyarken eğlenceli ve renkli zaman geçirdi.
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