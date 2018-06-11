China UnionPay Yapı Kredi POS ve ATM ağına katıldı

Ahmet Erdem / İstanbul, 11 Haziran () - Yapı Kredi, dünyanın sayılı ödeme sistemlerinden China UnionPay ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan anlaşmaya göre POS ve ATM ağına China UnionPay kartları da dahil edilecek ve dünyadaki tüm China UnionPay kartı kullanıcıları, Yapı Kredi’nin sayısı 350 bine ulaşan üye işyerlerinde alışverişlerini ve Türkiye genelindeki 4 bin 300’ü aşkın Yapı Kredi ATM’sinden istedikleri işlemleri gerçekleştirebilecek.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2018 yılının Çin’de “Türkiye turizm yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak ülke ekonomisi ve turizmine büyük katkı sağlanacağını belirtti ve “China UnionPay’in global büyümesi kapsamında bir iş birliği" gerçekleştirdiklerini ekledi.

UnionPay Yönetim Kurulu Başkanı Ge Huayong ise yapılan iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Türkiye, tarihi İpek Yolu’nun son durağı olmakla birlikte, bugün de modern İpek Yolu olarak tarif ettiğimiz ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ girişiminin en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. “

“Bu çok değerli ülke ile ticari, ekonomik ve turistik ilişkilerimizi artırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

“Ödemeleri kolaylaştıracak bu iş birliği aynı zamanda önümüzdeki dönemde Yapı Kredi ile kredi kartları ve mobil bankacılık konularında gerçekleştirmek istediğimiz daha derin iş birliklerinin de temelini oluşturacak.”