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CarrefourSA’ya yeni insan kaynakları genel müdür yardımcısı

İSTANBUL –,(Kurumsal Haber) - Perakende markası CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı'na Bahar Tura'nın atandığını duyurdu. İnsan kaynakları alanında 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğu belirtilen Tura,...

CarrefourSA’ya yeni insan kaynakları genel müdür yardımcısı

İSTANBUL –,(Kurumsal Haber) -

Perakende markası CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı'na Bahar Tura'nın atandığını duyurdu. İnsan kaynakları alanında 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğu belirtilen Tura, kariyerine CarrefourSA çatısı altında devam edecek.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA'da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bahar Tura atandı. Tura, 53 şehirde 611 marketiyle 10 bin kişilik bir ekibe sahip şirketin insan kaynaklarını yönetecek. 

BAHAR TURA KİMDİR?

Bahar Tura, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında Delphi Otomotiv'de ücret, expat yönetimi ve raporlama alanında kariyerine başladı ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak 2012 yılına kadar burada devam etti.

Ardından Sandoz İlaç'ta Teknik Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Tura, İnci Holding bünyesindeki İncitaş'ta kurumsal gelişim ve İK müdürü olarak çalıştı.

Son olarak 2014 - 2018 yılları arasında ISS Grup Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Bahar Tura, 2018'de ISS Türkiye Grup İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

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