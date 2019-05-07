CarrefourSA’dan ramazan kampanyası

İSTANBUL, (Kurumsal haber)

CarrefourSA; ramazan ayında, ay boyu sürecek olan kampanyaları olacağını duyurdu.

CarrefourSA’dan yapılan açıklamada, "Ramazan ayı boyunca CarrefourSA Kart’la dört farklı günde yapılacak 125’er liralık alışverişlerde 100 lira puan kazandırırken Lezzet Arası restoranlarda sunduğu tadı ve fiyatı en uygun iftar mönüleri ile birlik ve beraberliği pekiştiriyor" denildi.

CARREFOURSA KART, RAMAZANDA KAZANDIRIYOR

Açıklamada, “Mayıs ayı sonuna kadar belli tarihlerde farklı ürün gruplarında yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor. CarrefourSA, ramazan ayı boyunca organik hurmadan, beş farklı çeşit ramazan pidesine, yüzde 100 yerli besi kırmızı et seçeneklerinden, zengin şarküteri ürünlerine, organik bakliyatlardan süt ve süt ürünlerine, şerbetli ve sütlü tatlılardan en taze sebze ve meyve seçeneklerine kadar kaliteli ve uygun fiyatlı birçok çeşit iftariyelik ve sahura özel ürünler ile ramazanda alışverişin adresi olmaya devam ediyor. CarrefourSA’nın Lezzet Arası restoranları, ramazanda birlik ve beraberliğin pekiştiği iftar sofralarıyla öne çıkıyor. Lezzet Arası’nda Köfte veya Tavuk menü 29,90 liradan, Hünkâr menü de 39,90 liradan müşterilere sunuluyor. Her üç mönüde ezogelin çorba, iftar tabağı, şekerpare veya güllaç ile içecek olarak kola veya ayran veriliyor” ifadelerine yer verildi.

RAMAZAN KOLİLERİ, CARREFOURSA’LARDA

CarrefourSA’nın her bütçeye özel hazırladığı Klasik, Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolileri, marketlerdeki yerini aldı. CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi’ kapsamında Klasik Ramazan Kolisi’ni 71,65 lira yerine 37,90 liraya, Süper Ramazan Kolisi’ni 110,75 lira yerine 64,90 liraya, Mega Ramazan Kolisi’ni 130,30 lira yerine 82,90 liraya, Lüks Ramazan Kolisi’ni ise 214,25 lira yerine 119,90 liraya satışa sunacağı da duyuruldu.