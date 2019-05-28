Çalışanlarının güvenliği tescillendi

(Kurumsal Haber)- OTOMOTİV sektörü için şekillendirilmiş sac parça üreten Ak-Pres, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi'ni aldı. Kuruldukları ilk günden beri, tüm personelinin güvenli bir ortamda çalışmasına özen gösterdiklerine vurgu yapan firmanın Bursa Fabrikası Müdürü Erol Kırcı, "Belgeyi sektörümüzde alan ilk Türk firması olmamız, iş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır" dedi.

Küçükoğlu Holding bünyesinde Bursa ve Sakarya'daki fabrikalarında üretim yapan Ak-Pres, denetimleri eksiksiz tamamlayarak önemli başarıya imza attı. Firma denetimler sonucunda ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi'ni aldı. Süreç hakkında bilgi veren firmanın Bursa Fabrikası Müdürü Erol Kırcı, OHSAS 18001'in daha geliştirilmiş hali olan belgeyi almak için her iki fabrikalarında da uyguladıkları iş güvenliği tedbirlerini artırdıklarını ve kapsamlı bir araştırma yapıp, riskli gördükleri alanlar için ilave tedbirler aldıklarını söyledi. Kuruldukları ilk günden beri, tüm personelinin güvenli bir ortamda çalışmasına özen gösterdiklerine vurgu yapan Erol Kırcı, "Belgeyi sektörümüzde alan ilk Türk firması olmamız, iş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır" diye konuştu.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkarslan da, Holding şirketlerinin tamamında çalışanların kendilerini büyük bir ailenin parçası olarak gördüklerini ve kuruma aidiyet duygusuyla hareket ederek iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine çok dikkat ettiklerini söyledi. Tolga Türkaslan, "Holdingimizin 2025 hedefleri doğrultusunda tüm şirketlerimizde sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Tüm personelimizin farkındalığını güçlendirerek sürekli bir iyileştirme politikası benimsiyoruz" dedi.



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