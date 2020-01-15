“Bu yıl da siyah kıyafetler tüketicilerin gözdesi oldu”

(Kurumsal Haber)- Hazır giyim ve moda sektörü hem erkek hem de kadın koleksiyonlarında geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen rengin siyah olduğunu ve bu yıl da siyahın büyük ilgi gördüğünü duyurdu.

DeFacto’dan yapılan açıklamada, “Kontrast etkisiyle kurtarıcı, özgüvenli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken siyahlar, 2019 yılında hem kadın hem erkek koleksiyonlarının öne çıkan ve en çok tercih edilen rengi oldu. 2019’un favori parçaları ise Jean pantolonlar, denim kıyafetler, tişört ve jogger’lerdi. Bu yıl da elbiselerden, pantolonlara, derilerden, çantalara her parçada kendini gösteren siyahlar kombin rahatlığı ve şıklığıyla herkesin gözdesi olacak” denildi.

Kadın, erkek, çocuk tüm 2020 Kış Koleksiyonu’na siyahın iddiasını bir kez daha taşıdığına dikkat çeken DeFacto, “Çekici ve asi deri montlara, rahat ve şık tavrıyla jean pantolon ve jogger’lere, şıklığıyla göz kamaştıran elbiselere, güçlü duruşu ve tutkusuyla gömleklere kadar her parçada yer alan siyah gardıroplarda yerini alıyor. Yumuşacık dokusuyla kadifelerde, geri gelen kürklerde ve sim detaylı parçalarda tüm iddiasıyla göz kamaştıran siyah, gündüz spor gece ise klasik kombinleriyle fark yaratıyor. Zamansız ve mekansız siyahlarla hazırlanan DeFacto 2020 Kış Koleksiyonu tüm DeFacto mağazalarında ve online mağazasında” açıklaması yaptı.