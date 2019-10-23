Boyner’den İzmir’e yeni mağaza

İZMİR, () (Kurumsal Haberler)- Perakende şirketi Boyner, 113’üncü mağazasını İzmir’de açtığını duyurdu. Şirket, bundan sonraki dönemde de müşterileri ile farklı destinasyonlarda buluşmaya devam edecek.

Yatırımlarına devam ettiğini duyuran perakende şirketi Boyner, 113’üncü mağazasını Hilltown Karşıyaka AVM’de açtı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı, 2 kata yayılan 4 bin metrekarelik Boyner Hilltown Karşıyaka mağazası yaşamın içinden esinlenerek ve müşteri beklentileri göz önüne alınarak geliştirilen detayları, eğlenceli sürprizleri, zengin seçkisi ile alışveriş keyfini bir üst noktaya taşıyacağı ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Mağazada kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün müşterilerle buluşuyor. Türkiye genelinde 113’üncü mağazasına ulaşan Boyner, bundan sonraki dönemde de müşterileri ile farklı destinasyonlarda buluşmaya devam edecek.”