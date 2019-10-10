Beymen Club Stil Günleri başlıyor
İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – MODASEVERLERİN, stil uzmanlarıyla buluştuğu Beymen Club Stil Günleri, 11 Ekim – 16 Kasım arasında 11 farklı mağazada gerçekleşecek. Beymen Club, modaseverleri 2019-2020 Sonbahar / Kış sezonu için Beymen...
İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – MODASEVERLERİN, stil uzmanlarıyla buluştuğu Beymen Club Stil Günleri, 11 Ekim – 16 Kasım arasında 11 farklı mağazada gerçekleşecek.
Beymen Club, modaseverleri 2019-2020 Sonbahar / Kış sezonu için Beymen Club Stil Günleri’nde davet ediyor. Beymen Club Tasarım Ekibi ve stil uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe katılanların, yeni koleksiyonu keşfetmesi ve yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Ayrıca modaseverler, uzmanlardan kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyeleri de alabilecek.
Stil günleri, 11 Ekim - 16 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, Antalya, İzmir, Mersin, Kocaeli’ndeki seçili 11 Beymen Club mağazasında gerçekleştirilecek.
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|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2