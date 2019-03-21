Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Beymen Club’ın İzmir’deki 5'inci mağazası olan Beymen Club Agora'nın; hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerinde en yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturduğu bildirilirken, 131 metrekarelik alan üzerine kurulu mağazanın, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet verdiği ifadeleri yer aldı.
Beymen Club Agora, ziyaretçilere kapılarını açtı
BEYMEN Club’ın Agora mağazası yenilenen yüzüyle 20 Mart Çarşamba günü kapılarını açtı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Beymen Club’ın İzmir’deki 5'inci mağazası olan Beymen Club Agora'nın; hazır giyim, ayakkabı,...
21 Mart 2019 Perşembe 16:34
BEYMEN Club’ın Agora mağazası yenilenen yüzüyle 20 Mart Çarşamba günü kapılarını açtı.
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