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Beymen 52’nci mağazasını açtı
BEYMEN Club 52’nci mağazasını İstanbul’da bir alışveriş merkezinde açtığını duyurdu. Beymen’den yapılan yazılı açıklamada, “Şehir şıklığından ödün vermeyenler için doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından...
İş Dünyası 03.09.2019, 08:19
BEYMEN Club 52’nci mağazasını İstanbul’da bir alışveriş merkezinde açtığını duyurdu.
Beymen’den yapılan yazılı açıklamada, “Şehir şıklığından ödün vermeyenler için doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan BEYMEN Club’ın 52. mağazası olan BEYMEN Club Metropol, 30 Ağustos cuma günü Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde açıldı. Modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunan BEYMEN Club Metropol, uzman ekibiyle her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor” denildi.
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