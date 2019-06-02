Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Bayram tatilinde kesintisiz elektrik için tedbirler alındı

Elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, Ramazan Bayramı öncesinde elektrik kesintilerini önlemek için tüm tedbirlerini aldığını duyurdu. 9 Haziran’a kadar nöbetçi ekiplerini sahada hazır bulunduracağını duyuran şirket, bayramda yatırım...

Bayram tatilinde kesintisiz elektrik için tedbirler alındı
Elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, Ramazan Bayramı öncesinde elektrik kesintilerini önlemek için tüm tedbirlerini aldığını duyurdu. 9 Haziran’a kadar nöbetçi ekiplerini sahada hazır bulunduracağını duyuran şirket, bayramda yatırım kaynaklı planlı kesintileri de askıya aldı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Ramazan Bayramı tatilinde kesintisiz enerji için tüm hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.  Şirket, 9 Haziran Pazar günü 23.59’a kadar saha lokasyonlarında ve genel müdürlük binasında direktör, müdür, mühendis, uzman düzeyinde nöbetçi personel bulunduracak. Yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden şirket, bayram boyunca takviye ekiplerle saha personelini destekleyecek.

AŞIRI YÜKLENMEYE KARŞI TEDBİRLER HAZIR

Kesinti sayısı ve süresini minimum seviyelere indirmek adına yatırım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Ramazan Bayramı’nın yanı sıra yaz aylarına yönelik de özel çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Yiğit, “Öncelikle Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye’nin, dünyanın gözbebeği İstanbul’da hizmet veren bir şirket olarak sadece bu özel dönemlerde değil her an ekiplerimiz görev başında. Hava sıcaklığına paralel olarak en yüksek elektrik tüketimi temmuz-ağustos aylarında yaşandığı için bu döneme yönelik olarak da her yıl olduğu gibi bu yıl da önlem aldık. Aşırı yüklenme kaynaklı arıza oluşmasını önlemek için yaz aylarında tüketimi artan bölgelerdeki trafoları daha yüksek güçlü trafolar ile değiştirdik” dedi.

AYDINLATMA YATIRIMLARI ÖNCELİKLİ

Yaz aylarında kuş çarpmaları nedeniyle özellikle havai hatların olduğu bölgelerde kesintiler yaşanmaması için de çalışma yaptıklarını söyleyen  Yiğit, “Bu kesintilerin önüne geçmek ve kuşların zarar görmesini engellemek adına havai hatların yoğun olduğu bölgelerdeki direklere kuş konmaz ve izole kuş koruma ekipleri takıyoruz. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’da daha güvenli sokaklar için aydınlatma yatırımlarına da ağırlık veriyoruz. Aydınlatma tesisleri ile ilgili 7 gün 24 saat arıza, bakım-onarım çalışmaları yapıyor ve Çağrı Merkezi, TEDAŞ, İBB Beyaz Masa ve sosyal medya gibi kanallar üzerinden gelen ihbarları en kısa sürede sonuçlandırıyoruz” diye konuştu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328