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Babalar Günü’ne özel esneyen pantolon

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) - ALTINYILDIZ Classics’in esneyebilen ve hareket rahatlığı sağlayan 360 pantolonları Babalar Günü için hediye seçenekleri arasında yer aldı. Altınyıldız Classics, Babalar Günü’nde babaların çocuklarıyla...

Babalar Günü’ne özel esneyen pantolon

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) - ALTINYILDIZ Classics’in esneyebilen ve hareket rahatlığı sağlayan 360 pantolonları Babalar Günü için hediye seçenekleri arasında yer aldı.

Altınyıldız Classics, Babalar Günü’nde babaların çocuklarıyla rahatça oynayabilmesi için her yöne esneyen 360 pantolonu hediye seçeneği olarak sundu. Hem enine hem boyuna esneme özelliğine sahip bu pantolonun kişiye hareket özgürlüğü sağladığı ifade edildi.

Şirket tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğal pamuk elyafı ile elastanı buluşturan kumaş, giyildikten sonra eski formunu geri kazanıyor. Diz izi yapmayan pantolonlar, ilkbahar - yaz aylarının enerjisini yansıtan canlı renkleriyle rahatlık ve modern şıklığı bir arada sunuyor" denildi.  

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