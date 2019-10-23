Aytemiz’den yakıtta indirim kampanyası

İSTANBUL / , (Kurumsal Haber) - Akaryakıt şirketi Aytemiz 21 Ekim – 6 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bir kampanya yaptığını duyurdu. Kampanya kapsamında Aytemiz Kart ile yapılacak 60 lira ve üzeri üçüncü gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 15 lira değerinde hediye puan kazanılacağı duyuruldu.

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek konuyla ilgili olarak “2010 yılından bugüne müşterilerimize Aytemiz Gaz olarak hizmet veriyoruz. LPG pazarının her alanında örnek ve yenilikçi bir firma olmak için sürekli çaba sarf ediyor, dünya çapında kabul edilen tüm standartları istasyon ve tesislerimizde uyguluyoruz. LPG, motorun ömrünü uzatan, yüksek performans sunan ve aynı zamanda ekonomik bir ürün. Başlattığımız bu kampanya kapsamında da müşterilerimize LPG’nin sağladığı tüm bu avantajlara ek olarak tek seferde yapacakları 60 lira ve üzeri üçüncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 15 lira değerinde hediye puan kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Özge Kansu Gökçek açıklamasının devamında, “Ödüller Aytemiz Kart ile yapılan 3’üncü gaz alım işlemini takiben 24 saat içinde müşterilerin Aytemiz Kart’larına puan olarak yüklenecek. Hediye 15 lira değerindeki yakıt puanlar 15 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Kartlarını sistemde aktif hale getiren kart kullanıcıları hediye puanlarını rahatlıkla kullanabilecek. Kart sahiplerinin kartlarını daha önce aktif etmemişler ise ‘ONAY’ yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Aytemiz Kart üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, ad ve soyadlarını aralarında birer boşluk bırakarak 8869’a kısa mesaj olarak göndererek kartlarını aktif hale getirmeleri yeterli olacak” dedi.