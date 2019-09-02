Aytemiz’den akaryakıtta yeni kampanya

İSTANBUL, / (Kurumsal Haber) – Akaryakıt şirketi Aytemiz, Aytemiz Puan Kart sahiplerine özel yeni bir kampanya başlattı.

Bugün başlayarak 15 Ekim’e kadar devam edecek kampanya kapsamında, istasyonlardan yapılacak 125 lira ve üzeri dördüncü Aytemiz Optimum Benzin ya da Aytemiz Optimum Motorin alışverişlerinden 20 lira değerinde yakıt puan kazanılabileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “İçeriğinde yer alan deterjan özellikli katkı sayesinde motorda oluşmuş tortu ve birikintileri temizleyen, sürekli kullanımda araç performansına katkı sağlayan Aytemiz Optimum yakıtlarından alan Aytemiz Puan Kart sahipleri bu kampanya ile bütçe tasarrufu da yapacak. Aytemiz Puan Kart sahipleri anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yapacakları Aytemiz Optimum yakıt alışverişlerini, Aytemiz Puan Kart kullanarak nakit, kredi kartı ya da Araçtan Öde ile gerçekleştirebilecek. Kampanyaya katılan kart sahipleri bu kampanyadan bir defa yararlanabilecek. Aytemiz Puan Kart sahiplerinin kazandıkları puanlar, Aytemiz Puan Kart ile yapılacak 125 lira tutarındaki dördüncü Aytemiz Optimum yakıt alışverişinden sonra 24 saat içerisinde alışveriş yaptıkları karta puan olarak yüklenecek. Hediye 20 lira değerindeki yakıt puanlar 31 Ekim 2019 tarihine kadar geçerli olacak” denildi.