Aytemiz, yeni kampanyasını duyurdu

İSTANBUL,() - AKARYAKIT şirketi Aytemiz, 15 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında Aytemiz Kart ile yapılacak 50 lira ve üzeri üçüncü gaz alışverişinde yakıt alımlarında kullanılmak üzere 10 lira hediye puan kazandırdığı kampanyasını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, şunları söyledi:

“Tüketiciyi merkeze alarak ancak diğer iş ortaklarımızı da ihmal etmeden pazarı ve tüketiciyi daha iyi anlamaya ve ihtiyaçlarını adreslemeye çalışıyoruz. 2019 yılında kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunabilmek için binek, ağır vasıta, hafif ticari araçlar ve motosikletler gibi çeşitli segmentlerden müşterilerimize direkt hitabeden farklı kampanyalar yapacağız. En güncel kampanyamızda ise müşterilerimize, yüksek performans sunan ve ekonomik yönü sebebiyle de birçok kullanıcı tarafından tercih edilen Aytemiz Gaz alımlarında 10 lira değerinde puan hediye ediyoruz. Bu kapsamda Aytemiz Kart sahipleri, Aytemiz Gaz ve Aytemiz Kart anlaşmalı istasyonlarda geçerli olan kampanya kapsamında farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 50 lira ve üzeri üçüncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 10 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Ayrıca kullanıcılarımız güncel kampanyalarımızla ile ilgili tüm bilgilere internet sitemiz ve Aytemiz Çağrı Merkezi’nden de ulaşabilir.”

Aytemiz olarak ‘mutlu müşteri’ mottosunu işlerinin temeline koyduklarını ifade eden Gökçek, “Aynı zamanda teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak bayilerimiz ve müşterilerimize daha fazla fayda sağlayacak e-ticaret projeleri üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı ödeme çözümleri ile müşterilerimizi buluşturarak konfor, hız ve kaliteyi hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.