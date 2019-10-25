Avrupalı President Türkiye pazarına adım attı

Avrupa’nın 85 yıllık peynir üreticisi President, Türkiye pazarına 15 milyonluk yatırım yaparak raflardaki yerini aldı.

Süt ve süt ürünleri üreticisi Ak Gıda tarafından Türkiye’de üretilerek pazara sunulan marka ilk aşamada kaşar, cheddar ve gouda olmak üzere üç çeşit peynirini yerli üretimle tüketicinin beğenisine sundu. Şirket önümüzdeki dönemde yeni ürünlerle President markalı farklı peynir çeşitlerini de Türkiye pazarına sunmayı hedefliyor.

15 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bu proje için 2017 yılından bu yana çalıştıklarını belirten Ak Gıda CEO’su Ali Sözen, “Avrupa’nın en beğenilen peynir markalarından olan President’i, 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda Türkiye’de üretmeyi başarmak bizim için çok değerli. Ağırlıklı olarak batı ülkelerinde üretilen Avrupa peynirlerinin Türkiye’de de aynı lezzetle üretilebileceğini göstermesi ve Türk süt endüstrisinin geldiği gelişmişlik noktasını vurgulaması açısından da iyi bir örnek olacak. Yerli üretimle, President ürünlerini pazara sunmak için özel bir üretim hattı kurduk, standardizasyon ve otomasyon tekniklerimizi bir adım öteye taşıdık. İlk aşamada tüm teknik altyapı ve lansman sürecine 15 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. 2 yıl boyunca verilen emekler sonunda President markalı peynirler, Ekim ayı itibariyle tüm ulusal ve yerel market zincirlerinde yerini aldı” dedi.

TÜM ÖĞÜNLERDE PEYNİR

President peynirlerinin dünya genelinde 100 ülkede üretildiğini, 160’tan fazla ülkede ise satışa sunulduğunu belirten Ali Sözen, “President dediğimizde, 85 yıllık bir deneyimden, peynir ustalığından ve dünya çapında kabul görerek beğenilen bir lezzetten bahsediyoruz. Lezzetini peynirin tam kalbinden alan, ustalıkla üretilen President çeşitleri çok özel tatlara sahip” ifadelerini kullandı.

Sözen, Avrupa lezzetleriyle eşdeğer ürün portföyünü, Türk tüketicinin damak tadını ve tercihlerini göz önünde bulundurarak, orta derecede aromatik ve belirli süre olgunlaştırılmış peynirlerden seçtiklerini de sözlerine ekledi.

“Türkiye’de peynir yüzde 92 oranında kahvaltıda tüketiliyor” diyen Sözen, “Bizim hedefimiz peyniri, kahvaltının ve tost yapmanın yanı sıra, gün içindeki diğer öğünlerde de tüketme alışkanlığını kazandırmak. Sağlıklı atıştırmalık olarak günün her saatinde tüketebileceğiniz President peynirleri sandviçlerinize ve yemeklerinize ekstra lezzet katarken, misafirlerinize özel sunumlarınızı da lezzetlendirecek. Bu tip peynirler Türkiye’de ithal olarak mevcut fakat ithal olması nedeniyle nispeten fiyatı yüksek oluyor ve beğenilmesine rağmen tüketim kısıtlı kalıyordu. Üretim tesislerimizde, yerli üretimimiz ile ürünler çok daha ekonomik ve ulaşılabilir olacak” şeklinde konuştu.