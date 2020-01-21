AVM'lerde öğrencilere özel sömestir etkinlikleri

ANKARA ve İstanbul'da Tepe Emlak Yatırım bünyesinde yer alan alışveriş merkezlerinde sömestir tatiline giren öğrenciler için birçok etkinlik hazırlandı. Öğrenciler, ünlü restoranların usta aşçılarıyla bir araya gelip, kitap şenliklerine katılacak, sanal uçak ile farklı ülkeleri keşfetme şansı yakalayacak.2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. Ankara ve İstanbul'da Tepe Emlak Yatırım bünyesinde yer alan Tepe Prime Avenue, Bilkent Center, 365 AVM ve Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi sömestir tatilinde öğrenciler için birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. AVM'ler çocukların tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak için birbirinden renkli etkinlikler hazırladı.MİNİK ŞEFLER AÇIK MUTFAK ATÖLYELERİ’NDE BULUŞUYORTepe Prime Avenue, geleneksel hale gelen ve bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan çocuklara özel açık mutfak atölyelerine ev sahipliği yapacak. Tepe Prime Avenue, sömestir tatilinde gerçekleştireceği açık mutfak atölyelerinde minik şefleri ünlü restoranların usta aşçılarıyla buluşturacak. 25-26 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek açık mutfak atölyelerinin amacı, çocukların ebeveynleri ile yaratıcılıklarını paylaşmaları ve kendi yarattıkları lezzetler sayesinde özgüvenlerini geliştirmeleri olacak.BİLKENT CENTER'DA 'HARİKA KANATLAR' MÜZİKALİSevilen çizgi film kahramanları 'Harika Kanatlar', sömestir tatilinde Bilkent Center’da minikler ile buluşuyor. 25-26 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı 'Harika Kanatlar' etkinliği ile Bilkent Center, minik ziyaretçilerine eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak. Bilkent Center'da 20-24 Ocak tarihlerinde ise, 14.00-15.00 saatlerinde hediye çarkını çeviren tüm çocuklar birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacak.365 AVM ÇOCUKLARI 'HEİDİ' İLE BULUŞTU365 AVM tüm zamanların en sevilen karakteri 'Heidi'yi çocuklarla buluşturdu. Hafta sonları gerçekleşen tiyatro gösterileri ve çocuk atölyelerini yoğun ilgiyle takip eden çocuklar sömestir tatilinde Heidi ile buluştu. Tüm zamanların en çok sevilen karakterlerinden Heidi ve yakın arkadaşı Peter'in yer aldığı gösteriye yoğun katılım gösteren çocuklar hep birlikte şarkılar söyleyip, sevdikleri karakterleri canlı olarak görme keyfini yaşadılar.TEPE NAUTILUS’TA 13'ÜNCÜ MİNİ KİTAP ŞENLİĞİTepe Nautilus'un geleneksel Mini Kitap Şenliği ise, 17 Ocak'ta kapılarını 13'üncü kez kitapseverlere açıyor. 2 Şubat tarihine kadar devam edecek kitap şenliğinde çocuklar en sevilen kitaplar ve onların büyülü dünyasıyla bir araya gelecek. Mini Kitap Şenliği kapsamında farklı tarihlerde gerçekleşecek jonglör ve sihirbaz gösterileri şenliğe eğlence katacak. Mini Kitap Şenliği'nin sürprizi olan Sihirbaz Alfredo, 25-26 Ocak tarihlerinde benzersiz gösterileri ile çocukları büyüleyecek. 1-2 Şubat tarihlerinde ise, Jonglör gösterileri çocuklara keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek.ÇOCUKLAR TEPE NAUTILUS’TA DÜNYAYI GEZECEKTepe Nautilus ayrıca, sömestir tatilinde minik ziyaretçilerini dünya turuna çıkarıyor. Çocukların farklı ülkeleri keşfetmesini sağlayacak 'Dünyayı Geziyorum' etkinliğine ev sahipliği yapacak. Tepe Nautilus simülasyon uçağıyla minik ziyaretçilerini Afrika-İtalya-Japonya'ya götürecek. Çocuklar, etkinlik süresince İtalya'da pizza yapacak, Afrika ve Japonya’da yöresel dans ve müzikleri deneyimleyecek ve kurulan atölye alanlarında ise, bu ülkelerin geleneksel hediyelik eşyalarını yapmayı öğrenecekler.17 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında günde 7 seans olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, 17-22 Ocak tarihleri arasında İtalya'ya gidecek ve tablet üzerinden İtalyan pizzaları özel kalıplar ile hazırlayacaklar. Yaptıkları pizzalardan puanlar alan çocuklar, ödeme aşamasında matematiklerini de geliştirecekler. Minik katılımcılar, atölyede hediyelik eşya olarak İtalya'nın meşhur maskesini yapacak ve yöresel kıyafetlerle İtalyan danslarını keşfedecekler. Minik ziyaretçiler 23-28 Ocak tarihleri arasında Afrika müziklerinin ritmini çeşitli davullar ile ritim atölyesinde öğrenecekler. Afrika'nın daha önce hiç görülmemiş farklı meyvelerinin kokularını deneyimleyen çocuklar, aynı zamanda koku kiosklarında kokularına göre meyveleri tahmin etmeye çalışacaklar. Çocuklar atölyede hediyelik eşya olarak Afrika’nın doğal ipliklerinden renkli bileklikler tasarlayacaklar. 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasındaki Japonya etkinliklerinde ise, dev chopstikler ile dev sushileri soya sosuna taşımaya çalışacaklar. Atölyede hediyelik eşya olarak Japon süsü ve feneri yapacak olan minikler, yöresel kıyafetleri giyerek Japon danslarını da deneyimleyecekler.