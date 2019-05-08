ASUS, oyun tutkunlarına özel kampanyasını duyurdu

İSTANBUL - - (Kurumsal Haber) - ASUS, oyun tutkunlarına özel yaptığı yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak.

Teknoloji firması ASUS, mayıs ayı boyunca Hepsiburada.com web sitesi üzerinden geçerli olacak kampanyasını açıkladı. Firma tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31 Mayıs’a kadar Hepsiburada.com web sitesi üzerinden GL703GE-71200T veya GL703GS-71220T modeli oyuncu laptopu ile birlikte ASUS 23,8" XG248Q Gaming Monitör alan herkes KDV dahil 900 liralık indirim kazanıyor” ifadeleri yer aldı.