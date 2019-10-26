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ARTE İnşaat, yeni dönemde çalışmalara başlıyor

ANKARA'da inşaat sektöründe çalışmalarını yürüten ARTE İnşaat, yeni vizyon ve çalışma anlayışı ile faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu. 'Ufukta Genişlik, Hedefte Büyüklük' ilkesi ile yola çıkan ve sektörde hızla gelişerek...

İş Dünyası 26.10.2019, 15:02
ARTE İnşaat, yeni dönemde çalışmalara başlıyor
ANKARA'da inşaat sektöründe çalışmalarını yürüten ARTE İnşaat, yeni vizyon ve çalışma anlayışı ile faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu.
'Ufukta Genişlik, Hedefte Büyüklük' ilkesi ile yola çıkan ve sektörde hızla gelişerek büyüyen, ARTE İnşaat, yeni dönemde daha kurumsal bir satış politikası ve çalışma prensibi ile yola devam edecek. Firma yetkilisi "2019 yılı itibarıyla ARTE İnşaat olarak proje satışlarımızı Seven Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık aracılığı ile Arthur Miller firması üzerinden yürütüyor olacağız. Bugün, ARTE İnşaat olarak hem kendimize hem de sektöre bu süreci de atlatacak güce ve kararlılığa sahip olduğumuzu göstermekten onur duyuyoruz. Yeni dönemde teslimini gerçekleştireceğimiz, MERCADO, ARTE Borgo 1'inci etap ve ARTE 168'de 2020'de, ARTE 114 ve Blue'da 2021'de, ARTE Borgo 2'nci etapta ise, 2022'de yaşam başlayacaktır. Tüm projelerimizde köklü geçmişimiz, toplumsal ve hukuki değerlere duyduğumuz saygı, tecrübeli kadromuz ve değerli siz müşteri ağımızdan aldığımız güçle ARTE İnşaat'a hep birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

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