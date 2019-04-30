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Anneler gününe özel ilkbahar-yaz koleksiyonu

İSTANBUL- (Kurumsal haber)  HAZIR giyim markası DeFacto, anneler gününe özel yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “ ‘Annesinin Tıpkısı 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’ çocuklarına kendi stillerini...

Anneler gününe özel ilkbahar-yaz koleksiyonu

İSTANBUL- (Kurumsal haber) 

HAZIR giyim markası DeFacto, anneler gününe özel yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “ ‘Annesinin Tıpkısı 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’ çocuklarına kendi stillerini yansıtmak isteyen annelerin yanı sıra annesini rol model alan minik hanımefendilerin ve ilk aşkları anneleri ile uyumlu olmak isteyen minik beyefendilerin gönlünü fethediyor. Baharın enerjisini yansıtan çiçeklerin, canlı renklerin hakim olduğu spor ve şık elbiseler ve tulumlarla birlikte Disneyland karakterlerinin yer aldığı geceliklerin yer aldığı koleksiyon anne ve kızlarını günün her saatinde birbiriyle uyumlu olma fırsatı sunuyor. Couple baskılı tişörtler her zaman dikkatleri üzerine çeken anne ve oğullarının tarzını tamamlıyor” ifadelerine yer verildi.

Anneler Günü’ne özel olarak sunulan koleksiyonda, anneleriyle bir örnek olmak isteyen kız ve erkek kardeşler için tasarlanan yazı baskılı tişörtlerin de yer aldığı belirtildi. Koleksiyonun tüm DeFacto mağazaları ve www.defacto.com.tr adresinde satışa sunulduğu açıklandı.

(FOTOĞRAF)

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