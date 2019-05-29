Anadolu Birlik Holding'in 4 iştiraki, 'İSO 500' arasında yer aldı

KONYA, ()- (Kurumsal Haber)- ANADOLU Birlik Holding'in iştirakleri olan Konya Şeker, Panagro Tarım Hayvancılık ile Soma ve Kangal Termik Santral şirketleri, İstanbul Sanayi Odası'nın belirlediği 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırması içinde yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan 'Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2018 sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Anadolu Birlik Holding'in 4 iştiraki de 500 sanayi kuruluşu arasında yerini aldı. Anadolu Birlik Holding'in temelleri 1950'li yıllarda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından atılan Konya Şeker Fabrikası’na dayanır. AB Holding, Konya Şeker'in kuruluşunu takip eden son yıllarda yatay ve dikey büyümesiyle oluşan kurumların çatı şirketi olarak 2008 yılında kuruldu.

Şirketin iştiraklerinden Konya Şeker, 2018 yılında satış hasılatını 3 milyar 460 milyon 111 bin 732 liraya çıkararak, Türkiye’nin 500 sanayi devi arasında 44'üncü sırada yer aldı. Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki, Konya Şeker’in yanı sıra, bu sene ilk defa Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ 134’üncü, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş 177’nci, Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş 356’ncı sıradan İSO 500 sıralamasında yer aldı. Konya merkezli 7 firma ilk 500’de yer alırken, bunun 4’tanesini AB Holding çatısı altındaki şirketler oluşturdu. Ayrıca Konya Sanayi Odasına bağlı şirketlerden ilk 500’e giren Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki firmalardan Konya Şeker ile Panagro’nun ilk iki sırada yerini aldı.

İLK 50'DEKİ TEK ÇİFÇİ KURULUŞU

Konya Şeker, yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk 50 içerisinde yer alan tek çiftçi kooperatifi kuruluşu olma özelliğini sürdürdü. İSO kayıtlarına göre Konya Şeker’in cirosu 2018 yılında 3 milyar 460 milyon 111 bin 732 lira olarak gerçekleşti. İSO 500 sıralamasında yer alan Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki diğer şirketler olan Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Tic. AŞ 1 milyar 383 milyon 480 bin 435 lira, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A. Ş 1 milyar 104 milyon 926 bin 783 lira ve Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş 583 milyon 110 bin 975 lira tutarında üretimden satış gerçekleştirdi. Holding'in İSO 500 sıralamasında yer alan 4 şirketinin gerçekleştirdiği üretimden satış tutarı toplamda 6 milyar 531 milyon 629 bin 925 lira olurken bu 4 şirketin toplam satış rakamı İSO 500’ün ilk 20’sine girebilecek bir rakama tekabül etti.

KONYA ŞEKER, TÜRK ÇİFTÇİSİNİN BAŞARISININ İSPATIDIR

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in İSO 500’de yer alması sahiplerinin kimliği ve vasfı düşünüldüğünde başlı başına önemli iken grup çatısı altındaki 3 şirketin daha 500 sanayi devi arasına girerek bir çiftçi kooperatifi iştirakinin artık İSO 500’de 4 şirketle yer almasının yatırım ve üretim odaklı bir modelin başarı sertifikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konuk, "Konya Şeker sermaye yapısı ve yönetim modeli açısından ülkemizin sıra dışı şirketlerinden biridir. Konya Şeker sıra dışıdır. Çünkü pancar üreticilerinin kurduğu bir kooperatif, önce pancarın sanayisini de yapacak adımı atmış sonrasında da üretici ortaklarından yatırımlar için 1 kuruş para istemeden ürettiği pancardan elde edilen şekeri daha katma değerli hale getirecek fabrikaları inşa etmiştir. Hayvancılık faaliyetlerini teminat altına almak için devasa Et- Süt Entegre Tesisi kurmuş, diğer tarımsal ürünlerini işleyecek tesisleri de üretime başlatmış, tarımsal sanayi faaliyetlerinin desteklediği işletme verimliliğini arttıracak yatırımları da gerçekleştirecek bir vizyonu sadece sergilememiş hayata da geçirmiştir'' diye konuştu.

Konuk, Anadolu Birlik Holding'in ilk 50 arasında şirket sayısının ikiye çıkacağını belirterek, ''Özellikle Panagro Konya’nın hayvansal üretimi büyüdükçe üretimini büyütecek ve ilk önce ilk 100’deki sonrasında ilk 50’deki ABH şirket sayısını 2’ye çıkaracak. Bu bizim temennimiz değil planlamamızdır. Biz şunu biliyoruz, büyüme modeliniz üretimi büyütmek üzerine kurulduysa elbet bunun sonucu alınır. Bizim de modelimiz daha çok üreterek daha çok ürettirmek üzerine kurulu. Bizim sanayi tesislerimiz daha çok üretecek ki üreticimiz daha çok üretecek. Üreticimiz daha çok ürettikçe biz daha çok yatırım yapacağız ve bu karşılıklı daha çok üretme arzusu büyümenin de bitmez tükenmez enerjisi ve motivasyon kaynağı olacak'' dedi.



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