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Altın Pusula’da 7 ödül kazandı

İSTANBUL,() - Markalara iletişim danışmanlığı yapan PR şirketi İz İletişim, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde 7 ödül birden kazandı. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD), 1999 yılından beri başarılı...

Altın Pusula’da 7 ödül kazandı

İSTANBUL,() - Markalara iletişim danışmanlığı yapan PR şirketi İz İletişim, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde 7 ödül birden kazandı.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD), 1999 yılından beri başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği “18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Markalara iletişim danışmanlığı yapan İz İletişim, ‘Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde bugüne kadar 7 ödül birden kazanan tek PR ajansı oldu.

Bu noktada şirket Turkcell’in Sportif Tarama Projesi, Sponsorluk İletişimi / Spor ve Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Diğer kategorilerinde, Siemens Türkiye 20. Opera Yarışması’yla Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Kültür&Sanat ve Dijital İletişim/Topluluk İletişimi kategorilerinde, Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş. ile birlikte gerçekleştirilen #363Kadın projesiyle Kamu Kuruluşları ve Dijital İletişim/ Sosyal Medya kategorilerinde ödül alırken, Mercedes-Benz Türk Startup Projesi ile de ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

(FOTOĞRAF)

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