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Alpha Group’tan Afrika’ya 1,5 milyar dolarlık ‘yenilenebilir enerji’ yatırımı

Enerji, gayrimenkul, turizm, dış ticaret, inşaat, sanayi, medikal ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Alpha Group’un kurucusu Muhamet Şefik Yön, Afrika'ya 1,5 milyar dolarlık ‘yenilenebilir enerji’ yatırımı yapacaklarını...

İş Dünyası 30.10.2019, 16:29
Alpha Group’tan Afrika’ya 1,5 milyar dolarlık ‘yenilenebilir enerji’ yatırımı
Enerji, gayrimenkul, turizm, dış ticaret, inşaat, sanayi, medikal ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Alpha Group’un kurucusu Muhamet Şefik Yön, Afrika'ya 1,5 milyar dolarlık ‘yenilenebilir enerji’ yatırımı yapacaklarını açıkladı.

Gelecekte sıklıkla kullanılacak olan Güneş Enerjisi Santrallerini (GES) 4 ülkede faaliyete geçiren Alpha Group’a bağlı Yön Enerji, hem Afrika hem de Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle Fas, Cezayir, Tanzanya ve Etiyopya’da toplam değeri 1,5 milyar dolara ulaşan enerji yatırımı yapacağını duyurdu. 1.150 MW’lık kapasiteli GES sözleşmesi imzalayan şirket, Arap pazarına açılıyor.

“EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Alpha Group’un kurucusu Muhamet Şefik Yön, Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde 89’unun yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belirtti. Yenilebilir enerji kaynaklarının son yıllarda Türkiye’de revaçta olduğuna dikkat çeken Yön, “Afrika’da yenilenebilir enerji alanında önemli iş birliklerine imza attık. Hedefimiz Türkiye merkezli yatırımlarımızı büyütmek ve ekonomimize, istihdama katkıda bulunmak. Firma olarak rekabet ettiğimiz diğer ülkelerdeki şirketlerden daha iyi bir yere gelebileceğimize inanıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veriyoruz” dedi.

YATIRIMLARDA AFRİKA’YA ÖNCELİK VERİLDİ

Sadece gayrimenkul sektöründe değil, birçok alanda yatırım yaptıklarını aktaran Yön, Afrika, Asya ve Avrupa’da insanlığa fayda sağlayacak yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Etiyopya’ya elektrik pano montaj hattı kurduk. Şu anda inşaat ve elektrik malzemelerini satışa sunuyoruz. Somali’de inşaat alanında önemli işler yapıyoruz, marka olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

Endonezyalı ve Arap yatırımcılarla beraber Alpha Havacılık firmasını kurarak havacılık alanında da yatırım yaptıklarını söyleyen Yön, “Hedef olarak, sivil ve askeri uçakların yedek parça temini konusunda başta Afrika ülkeleri olmak üzere parça ihtiyaçlarını İstanbul merkezli firmalardan karşılayıp ihraç edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

 

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